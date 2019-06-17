Фото: Олег Яровиков Даже не пытались «вылечить» дорогу: жители Башкирии пожаловались Хабирову на ремонт ям Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 17 июня на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассматривался вопрос ямочного и капитального ремонта дорог. О проделанной и запланированной работе доложили и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ — министра ЖКХ РБ Борис Беляев и председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов. Также был показан видеоролик об улучшенном приложении «Дорожный эксперт 2.0». После чего врио главы Башкирии Радий Хабиров зачитал комментарии граждан, которые появились на его страницах в соцсетях под постом о ямочном ремонте.

«Что касается ямочного ремонта, я не раз, когда мы с вами начинали эту работу, говорил, что ямочный ремонт — это не просто экономическая задача, а реальная политическая задача. Ничто так не отравляет жизнь наших автомобилистов, то есть наших жителей, как когда они «ловят» чудовищную яму, — сказал Радий Хабиров. — Я вчера опубликовал небольшой пост, я прекрасно понимал, что за этим посыплется. Такого шквала негодования и недовольства от наших жителей я давно не получал. Я очень трезво отношусь к тому, что пишут наши жители, потому что зачастую мы имеем дело с некачественной информацией, но тем не менее хочу озвучить некоторые выдержки, чтобы не я один это все читал, чтобы вы со мной разделили эту меру негодования».

Руководитель Башкирии зачитал несколько сообщений: «В Иглино центральная улица «убита» от начала и до конца, про другие вообще молчу», «По улице Комсомольской давно ездили? Это центр города, а передвигаешься — как в турнире по слалому участвуешь. Может, хватит людям в уши заливать, что у нас дороги в порядке?», «Вы хоть раз спускались с бульвара Славы по Шота Руставели? Там даже не пытались «вылечить» дорогу», «Улица Свердлова — 33 заявки на ремонт ям с 10 апреля в приложении «Дорожный эксперт»: ямы стали еще больше, ямы не отремонтированы и на 40%». Много нареканий и к программе «Дорожный эксперт»: «это фикция», «дорожный эксперт по подбору похожих фотографий».

«Тимур Рафисович, вы сегодня с вашими коллегами найдите время, посидите на моей странице. Вот все, что есть — надо отработать. Тенденция понятна, что мы здесь недорабатываем. Очевидно, что программа имеет какие-то сбои. Я далек от мысли, что, когда появляется другая фотография на месте того, что не сделано, это сознательная история. Потому что, если это сознательная история, то это очень похоже на преступление, на конкретные признаки уголовно наказуемого деяния. Потому что, если вы отчитались, эти деньги списались, боюсь об этом говорить, тогда, получается, украли деньги. Я далек от этой мысли, но если это не так, значит, «сбоит» ваша программа», — заявил врио главы Башкирии.

«Проверим, Радий Фаритович», — ответил Тимур Мухаметьянов.

Руководителям дорожных ведомств вместе с общественниками и коллегами поручено проехать по указанным в комментариях улицам, всё проверить и отработать. Что касается «Дорожного эксперта», рекомендовано в приложении продумать регламент выполнения ремонта ям.