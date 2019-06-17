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В Башкирии очереди в детские сады станут открытыми

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии очереди в детские сады станут открытыми Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

До 21 июня в Башкирии «Единую республиканскую очередь в дошкольные образовательные организации» сделают открытой. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявил и.о. министра образования региона Айбулат Хажин.

«Мы обратились к разработчикам системы, и уже к концу этой недели родители будут видеть полную информацию о зачислении, в какую дошкольную организацию и группу он будет ходить. Теперь не нужно будет стоять в очередях и добывать информацию иными путями», — объяснил руководитель ведомства.

Он также отметил, что мамы и папы по-прежнему обращаются в министерство по проблемам путевок в детские сады. От общего числа жалоб (70 случаев) больше половины касаются именно очереди в дошкольные учреждения.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил к следующему оперативному совещанию подготовить доклад о строительстве детских садов и помощи частным дошкольным учреждениям.

Сегодня в регионе в очереди на получение путевки в детсад находятся 2 678 детей от 0 до 3 лет. К 2021 году власти Башкирии планируют обеспечить местами 100% малышей данной возрастной категории. В 16 муниципальных районах региона, в том числе и в Уфе, ситуация с решением этого вопроса остается напряженной.

Теги: детский сад, очередь
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