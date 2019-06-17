Фото: Олег Яровиков В Уфе более ста стран примут участие в международной конференции по вопросам безопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе с 18 по 20 июня пройдет 10-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Российскую делегацию возглавит секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

С каждым годом интерес международного сообщества к участию в этом мероприятии демонстрировал устойчивый рост.

На первом форуме в 2009 году были представлены участники из 44 стран мира, а также заместитель Генерального секретаря ООН. На прошлогодний форум в Россию приехали представители 118 государств. Более 100 стран будут представлены и в этом году. Ряд стран принимает участие в конференции впервые. Это — секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Остальные страны будут представлены на уровне их заместителей или послов, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Пленарное заседание в первый день конференции будет посвящено вопросам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз.

19 июня планируется рассмотреть тематику международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования и перспективы его развития на современном этапе в интересах поддержания стратегической стабильности.

В третий день конференции обсуждения пройдут в формате «круглых столов». Один из них будет посвящен активизации международного сотрудничества в борьбе с распространением идеологии терроризма и противодействию саморадикализации террористов-одиночек. Тема второго круглого стола заявлена как: «Система международной информационной безопасности как гарант стратегической стабильности и равноправного партнерства в глобальном информационном пространстве».

В рамках мероприятия запланировано проведение отдельных неформальных встреч в формате БРИКС и «Россия — АСЕАН». Учитывая намеченный на октябрь первый в истории саммит «Россия — Африка», отдельные встречи пройдут с представителями Африканского континента. Предусмотрены десятки двусторонних бесед Николая Патрушева с зарубежными партнерами. С гостями форума будет также проведен ряд встреч на уровне заместителей и помощников секретаря Совбеза России представителей министерств и ведомств.

Будет организована выставочная экспозиция, где иностранные делегации смогут ознакомиться с системами контроля дорожного движения, распознавания лиц, видеонаблюдения и видеоаналитики. Эти системы доказали свою надежность и эффективность в ходе прошедшего в 2018 году в России чемпионата мира по футболу, обеспечение безопасности на котором было высоко оценено руководством спортивных международных организаций и гостями мундиаля.

Гости посетят выставочный стенд, посвященный инвестиционным возможностям и промышленному потенциалу Башкортостана. Экспозиционный стенд включит презентационный экран, на котором будут транслироваться видеоролики о 100-летии Республики Башкортостан, о социально-экономических достижениях региона. Участникам встречи будут показаны презентации «Качаем инвестиции!», «Качаем промышленность!», «Качаем республику!» и «100-летие Башкортостана». Также будет продемонстрирована инвестиционная карта с изображением территорий особого экономического развития и особых экономических зон республики. В центре стенда расположится макет нефтяной качалки, синхронизированный с основным экраном.

«Организаторы международной встречи, высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассчитывают на конструктивный неполитизированный диалог между государствами — участниками форума, — отметили в пресс-службе ведомства. — Как и в предыдущие, годы участники конференции смогут высказаться на любые, интересующие их темы, прежде всего, связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности».