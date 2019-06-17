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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Госавтоинспекция Башкирии объявила о старте операции «Должник»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Госавтоинспекция Башкирии объявила о старте операции «Должник» Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Башкортостана с 17 июня стартовала профилактическая операция «Должник». Основная цель мероприятия — повысить уровень транспортной дисциплины. В этот период инспекторы будут выявлять и привлекать к установленной законом ответственности злостных неплательщиков.

«Сотрудники ГИБДД, останавливая нарушителя ПДД, проверяют его по базе данных. При выявлении факта неуплаты ранее наложенного штрафа составляется административный материал. В суде виновного вправе подвергнуть административному аресту сроком до 15 суток. С начала 2019 года привлечены к ответственности более 6,5 тысячи таких водителей», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. При оплате штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении, гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа.

Теги: ГИБДД, долги
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