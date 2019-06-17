В Москве скончался член Молодежного парламента при Госдуме, уроженец Сибая Раян Матинов

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Москве скончался член Молодежного парламента при Госдуме РФ, член Ассоциации юристов России Раян Матинов. Ему было всего 27 лет.

Раян Матинов родился в городе Сибае. Окончил Сибайский институт Башкирского государственного университета. Был ведущим специалистом-экспертом УФССП по г. Москве.

«Трагически ушел из жизни один из самых активных и перспективных наших коллег — Раян Матинов. Он был очень умным, целеустремленным, дружелюбным, общительным. Тебе бы еще жить да жить, созидать, любить, претворять намеченные смелые планы. Пусть земля тебе будет пухом, покойся с миром, Раян. Искренне соболезнуем близким и родным», — написал на своей странице депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров.

Похороны планируются на утро 19 июня.

«Возле дома Раяна состоится прощание с ним, после чего повезут хоронить его в деревню Атангулово, в 20 км от Сибая. Точнее информацию сообщу в течение дня 17 июня, как будут получены все необходимые документы в Москве для отправки тела», — сообщается на странице покойного в соцсетях.

Выражаем соболезнования родным и близким Раяна Матинова.