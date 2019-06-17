В Башкортостане создается сеть телестудий «Тамыр»

Фото: телеканал «Тамыр»















Фото: телеканал «Тамыр»

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Телесеть «Тамыр» — так называется сеть телестудий национальных гимназий республики, к созданию которой приступил детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан».

Работа телестудий в школах будет способствовать популяризации и развитию башкирского языка, творческому росту и профориентации детей. Новый проект также станет площадкой для общения, обмена опытом между гимназиями. В его рамках пройдут вебинары по созданию медиаконтента, специфике информационных видеосюжетов, мастер-классы лучших профессионалов, тренинги, разработка собственного телепроекта,встречи с медийными лицами, показ лучших сюжетов и программ в эфире. В конце года будет организована церемония награждениясильнейшихсреди ребят-режиссеров, операторов, корреспондентов.

Первый тренинг-интенсив уже состялся, в нем приняло участие около 100 ребят из 11 гимназий Башкортостана. В Уфе в телеканале «Тамыр» собрались команды из городов Агидель, Белебей, Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, Салават, Стерлитамак, также из Белокатайского, Гафурийского, Мечетлинского, Салаватского районов. Специалисты телеканала «Тамыр», имеющие многочисленные награды самых престижных телефестивалей, организовали интересную, насыщенную программу. На первой встрече были даны теоретические знания по созданию телевизионного контента, дети в пяти командах работали над первым своим телесюжетом, а также подготовили и провели актуальное ток-шоу с участием известных исполнителей: МС-Bash, Алтыная Валитова, Гайсара Миндигулова. Все участники получили сертификат телесети «Тамыр».

«Ребята с первого раза прошли все этапы работы телевизионщика — разработка концепции и написание сценария, съемки, монтаж. Познакомились с кухней телеканалов БСТ, Тамыр, радио Юлдаш, пообщались с ведущими трех каналов, — говорит директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. — Интерес подростков к созданию собственного видеоконтента большой. Телесеть «Тамыр» сможет направить этот интерес в нужное русло. Спасибо директорам гимназий за то, что откликнулись с большим желанием, и на первый же тренинг вместо запланированных трех школ мы собрали 11. Это еще один шаг к развитию башкирского языка, расширению сферы на родном языке».

Проект осуществляется в рамках государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ».