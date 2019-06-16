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Почти 5,5 тысяч жителей Башкирии обратились в лаборатории из-за укусов клещей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Почти 5,5 тысяч жителей Башкирии обратились в лаборатории из-за укусов клещей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

5456 жителей Башкирии обратились в лаборатории республиканского Центра гигиены и эпидемиологии по поводу исследования извлеченных клещей на энцефалит и боррелиоз. В прошлом году на ту же дату обратившихся было 5090, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.В ведомстве уточнили, акарицидные обработки на сегодняшний день проведены на площади 3953,1 га, в том числе на территории Уфы – 1356,9 га. Всего по республике запланированы акарицидные обработки на площади около 4 тысяч га, что соответствует уровню прошлого года.При подготовке к открытию летних организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков особое внимание уделяется акарицидной обработке их территорий. Противоклещевые мероприятия с осуществлением контроля качества и эффективности акарицидных обработок проведены на площади 1 297,6 га.Как уберечься от укусов клещей и энцефалита, где сделать прививку, куда нести пойманного клеща, читайте в материале ИА «Башинформ».

Теги: клещи, Роспотребнадзор
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