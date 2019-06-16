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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Студентов Башкирии приглашают к участию в конкурсе на соискание стипендии имени Акмуллы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Студентов Башкирии приглашают к участию в конкурсе на соискание стипендии имени Акмуллы Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Министерство образования Башкирии объявило конкурс на соискание стипендий имени Мифтахетдина Акмуллы. На именную стипендию могут претендовать студенты средних и высших учебных заведений, добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности, связанной с изучением родных языков народов Башкортостана.

Успехи соискателей в учебной и научной деятельности должны быть подтверждены документами, свидетельствующими о победах на республиканских, российских и международных олимпиадах, в творческих и иных конкурсах, а также об авторстве научных статей в республиканских, российских и зарубежных изданиях, говорится в сообщении регионального Министерства образования.

Напомним, конкурс проводится ежегодно в два этапа. Первый этап организуют государственные учреждения среднего и высшего профессионального образования, второй этап – Министерство образования. Стипендиаты пользуются преимущественным правом направления на учебу или стажировку в зарубежные научные и образовательные учреждения, а также распределения на работу по контракту на условиях, предполагающих дальнейшее повышение его квалификации и обеспечение социальных гарантий.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделе научной работы БГПУ им. М. Акмуллы в срок до 21 июня. Полная информация о конкурсе размещена на сайте Министерства образования РБ.

Теги: образование и наука, стипендия
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