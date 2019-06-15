Фото: ИА «Башинформ» В Уфе создадут студенческий образовательный городок мирового уровня Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Студенческий городок или кампус планируют создать в столице Башкирии. Совещание по организации научно-образовательного центра обсуждали в правительстве республики. «Эта идея основывается на том, что это межвузовское пространство, то есть будет общая зона для конференций, спортивных состязаний, учебной активности, библиотека, кафе, гостиницы и т. д.», — объяснила агентству «Башинформ» и.о. премьер-министра правительства региона Ленара Иванова.

Предполагается, что кампус расположится в Демском районе Уфы. Для удобства жителей будущего студенческого городка планируется строительство фуникулера из Демы до Конгресс-холла «Торатау». По словам Ленары Ивановой, для этого проекта инвестор уже есть в случае, если будет трафик, а студенческое сообщество это стабильный трафик.

Отметим, что в Указе президента России Владимира Путина о национальных проектах обозначено создание научно-образовательных центров в регионах и обусловлено реализацией мероприятий федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука».