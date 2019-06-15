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15 июня Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Стало известно, чем закончилась претензия солиста группы Pizza в адрес Elvin Grey

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

Стало известно, чем закончилась претензия солиста группы Pizza в адрес Elvin Grey Фото: Соцсети

УФА, 15 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

14 июня на праздничном концерте в этнопарке «Ватан», посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан, солист популярной группы Pizza Сергей Приказчиков высказал претензию в адрес заслуженного артиста РБ Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Elvin Grey.

«Спасибо Элвину Грею за концерт. Из-за этого наше выступление сократили», — оповестил многотысячную аудиторию уфимского амфитеатра «Пицца».

Зрители негодовали, скандировали псевдоним Сергея Приказчикова и просили вернуться на сцену. Но все попытки оказались тщетны. На сцену уже готовилась выйти другая популярная артистка Алсу.

Поклонники группы после шоу в социальных сетях Приказчикова высказывали сожаление о том, что его выступление в родной Уфе оказалось столь коротким — группа исполнила четыре хита.

А «виновник» негодования Elvin Grey позднее опубликовал фото с Pizza и подписью «Мир». Сергей Приказчиков в комментариях к посту ответил тем же.

В конце праздничного дня Уфа впервые увидела пиротехническое шоу мирового уровня. В небо были запущены 11 тысяч залпов, а высота их достигла 150 метров.

Как сообщало агентство «Башинформ», 14 июня Сергею Приказчикову и Ринату Рамазанову (солист группы «Аргымак») присвоено звание заслуженных артистов Республики Башкортостан, а Алсу стала Народной артисткой республики.

Теги: Сердце Евразии, Уфа, Пицца, Сергей Приказчиков, Радик Юльякшин, Элвин Грей
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