В уфимском Центре иппотерапии прошли соревнования по паралимпийской выездке

Фото: администрация Уфы







Фото: администрация Уфы

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в Центре иппотерапии прошел Чемпионат и Первенство республики по конному спорту для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнования приняли участие дети от 8 лет из столицы и регионов республики. Поприветствовать наездников пришли представители администрации Уфы, горсовета, компании «Транснефть».

Чемпионат проходил в рамках проекта «Равные права — равные возможности: развитие адаптивного конного спорта в Республике Башкортостан», реализуемого с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, проинфомировали в пресс-службе мэрии.

Победителями в своих номинациях стали Юлия Ясакова и Анна Розаренова из Мелеуза, Алиса Абдуллина, Фануз Акназаров, Руслан Гумеров — из Уфы.

«Для иппотерапии требуются дружелюбные, доверчивые, спокойные, терпеливые и уравновешенные животные. Важно, чтобы при этом лошадь оставалась живой и энергичной, так как только такая лошадь может обладать подходящим терапевтическим шагом. А с вялыми и апатичными животными бывает трудно работать. Все наши лошади соответствуют нужным критериям», — пояснила руководитель Центра иппотерапии Наталья Никитина.