Прием в вузы-2019: на что могут претендовать абитуриенты?

Куда пойти учится?

Всего в Башкирии девять самостоятельных государственных вузов, семь филиалов государственных российских вузов, две негосударственные образовательных организации высшего образования и три филиала негосударственных образовательных организаций высшего образования.

Контингент в вузах региона составляет 100,7 тысячи человек, в том числе 51,2 тысячи человек обучаются по очной форме.

Подготовка кадров в республике ведется по 42 укрупненным группам направлений бакалавров, 39 – магистров, 21 – специалистов. Министерство образования и науки Российской Федерации провело конкурсный отбор. По его итогам по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) вузам Башкирии за счет федерального бюджета на 2019/2020 годы выделено 10 191 место.

ВАЖНО! В 2019 году выпускники могут претендовать на места в пяти вузах одновременно, но в каждом не более чем на три специальности. Также призеры олимпиад теперь могут подавать свидетельство о победе или призовом месте только в один вуз. Призовые места абитуриентов в значимых олимпиадах многие вузы приравнивают к 100 баллам соответствующего ЕГЭ. В остальные четыре вуза они поступают на общих основаниях.