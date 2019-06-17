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Прием в вузы-2019: на что могут претендовать абитуриенты?

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Прием в вузы-2019: на что могут претендовать абитуриенты? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

﻿Сколько в Башкирии государственных вузов и «бюджетных» мест, где самый большой конкурс, что с олимпиадниками, как попасть на целевое обучение, новые направления подготовки, редкие специальности и в каком вузе на «заочке» появились бюджетные места. Об этом и многом другом в спецпроекте ИА «Башинформ».

Когда начинается приемная кампания?
Прием документов во все вузы Башкирии начинается 20 июня и продлится до 26 июля для «бюджетников», 27 июля — публикация приказов о зачислении. Для тех, кто планирует поступать на платной основе, вузы устанавливают свои сроки.

Куда пойти учится?
Всего в Башкирии девять самостоятельных государственных вузов, семь филиалов государственных российских вузов, две негосударственные образовательных организации высшего образования и три филиала негосударственных образовательных организаций высшего образования.

Контингент в вузах региона составляет 100,7 тысячи человек, в том числе 51,2 тысячи человек обучаются по очной форме.

Подготовка кадров в республике ведется по 42 укрупненным группам направлений бакалавров, 39 – магистров, 21 – специалистов. Министерство образования и науки Российской Федерации провело конкурсный отбор. По его итогам по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) вузам Башкирии за счет федерального бюджета на 2019/2020 годы выделено 10 191 место.

ВАЖНО! В 2019 году выпускники могут претендовать на места в пяти вузах одновременно, но в каждом не более чем на три специальности. Также призеры олимпиад теперь могут подавать свидетельство о победе или призовом месте только в один вуз. Призовые места абитуриентов в значимых олимпиадах многие вузы приравнивают к 100 баллам соответствующего ЕГЭ. В остальные четыре вуза они поступают на общих основаниях.

Где самый большой конкурс?
Где будет самый большой конкурс, по нынешнему году пока точно сказать нельзя. Самое большое количество претендентов на одно место обычно связано с тем, что бюджетных мест мало, а желающих много. Так, в прошлом году, по словам специалистов, на романо-германской филологии БашГУ конкурс был 31 человек на место, а бюджетных мест – всего четыре. В этом же вузе 37 человек на одно место претендовали на специальность юриспруденция, бюджетных мест там 14. Управление персоналом — 70 человек на место, на экономику – 53, торговое дело – 45.

Башкирский государственный университет (БашГУ)
В БашГУ на бакалавриате и специалитете в этом году предоставляются 853 бюджетных места. Самое большое их количество выделяется на очное обучение по специальностям биология – 50, химия – 42, физика – 30. По экономике имеются всего четыре бюджетных места. По специальностям журналистика, психология, менеджмент бюджетных мест не предполагается.

«Конкурс на все специальности очень большой, тенденции с прошлого года не изменились. Количество мест на бакалавриате незначительно уменьшилось, по магистратуре немного поднялось. В этом году у нас на заочном отделении появились бюджетные места, их в прошлом году не было – это «Технологическое машинное оборудование», «Материаловедение и технология материалов», «Управление качеством» – по ним будет по 17 бюджетных мест», — прокомментировала «Башинформ» специалист по организации приема и профориентации Лилия Гафиятуллина.

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)
В УГАТУ план приема в этом году рассчитан на 1277 мест: из них 981 место очной формы на бакалавриат; 296 – на специалитет. В текущем году выделено на 46 мест больше на бакалавриат и специалитет по сравнению с прошлым годом.

Сегодня в вузе ведется подготовка по 38 направлениям бакалавров и 10 специальностям. Также университету выделено 508 мест на подготовку магистров по 32 направлениям, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии УГАТУ Радик Калимуллин.

Основные изменения касаются целевого приема. Расширился список целевых заказчиков – теперь это могут быть и дочерние предприятия, и АО. С этого года нет привязанности к конкретным предприятиям, абитуриент сам выбирает себе предприятие, заключает с ним договор. «Но в самом договоре теперь закреплено больше обязательств заказчика перед студентом, и студент на себя берет обязательства. Если не выполняет, то его ждут серьезные штрафные санкции. Если раньше они могли не пойти на работу, если не было мер социальной поддержки, то сейчас нет – они конкретно должны будут оплатить штрафы», — отметил специалист.

На определенные направления обучения Правительство РФ выделило квоты. В основном это 10 процентов, но есть направления, где квота составляет и 50 процентов, то есть из общего количества бюджетных мест – 50 процентов целевых.

Например, информатика и вычислительная техника – 60 мест, значит, шесть мест являются целевыми. Конкурс в вуз по итогам прошлого года по специальностям «Теплоэнергетика и теплотехника», «Информатика и вычислительная техника», «Безопасность информационных технологий» в среднем составляла по 15 человек на место.

Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы (БГПУ)
БГПУ подготовил для абитуриентов 1689 бюджетных и 2770 коммерческих мест. Наибольшее количество бюджетных мест на направлении «Педагогическое образование» с двумя профилями обучения, наименьшее — на направлении «Психолого-педагогическое образование». По квоте целевого обучения университету выделено 191 место по всем реализуемым в вузе направлениям подготовки. Как сообщили в приемной комиссии, по итогам прошлого года самый большой конкурс – 21,1 человек на место наблюдался по специальностям «Право и правоохранительная деятельность», 20,2 – на «Перевод и переводоведение», 17 – на «Генетику».

В этом году добавились новые направления подготовки по специальностям бакалавриата — «Родной (башкирский) язык и литература, иностранный язык», «Родной (башкирский) язык и литература, русский язык и литература», «Мировая художественная культура и экономика», «Психологическое консультирование и медиация в социальной сфере»; по магистратуре – «Прикладная информатика в цифровой экономике», «Информационные технологии в химическом образовании», «Философия и педагогика ислама в религиозном и светском образовании».

Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ)
В этом году аграрный университет открывает новые направления подготовки магистратуры – «Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Землеустройство и кадастры», «Наземный транспорт и технологические комплексы и ландштафтная архитектура».

«Если раньше было только заочное отделение, теперь появилась возможность продолжать обучение и на очной форме», — говорит ответственый секретарь приемной комиссии Светлана Боголюк.

Бюджетных мест на бакалавриате вуза в этом году – 666, на специалитете – 120, в магистратуре – 263.

В вузе имеется 17 направлений бакалавриата, одно – специалитета, 16 направлений магистратуры, пять направлений аспирантуры.

Коммерческих мест – около 350 на очной, около 1000 – на заочной форме обучения. Самые востребованные специальности здесь – «Землеустройство и кадастры», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Строительство», «Ландшафтная архитектура», «Лесное дело», традиционно пользуются популярностью все три направления факультета пищевых технологий.

Самое большое количество бюджетных мест очной формы – на ветеринарии (90 мест) – это одна из лидирующих специальностей, но конкурс на нее очень большой. По двум профилям специальности «Агроинженерия» выделено 115 бюджетных мест. Большим спросом традиционно пользуются специальности «Электросети» и «Эксплуатация сельскохозяйственной техники».

Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ)
В этом году БГМУ планирует принять 1527 абитуриентов, 677 на бюджетной основе, 800 – по договорам с оплатой стоимости обучения, из них 400 – для иностранных граждан. По сравнению с прошлым годом, количество бюджетных мест увеличилось на 22. Больше всего мест выделено на факультеты «Лечебное дело» (340) и «Педиатрия» (250). По 30 мест имеется на факультетах «Стоматология» и «Медико-профилактическое дело». Меньше всего на «Фармации» (27), хотя здесь традиционно наблюдается самый высокий конкурс. Прием документов в вузе уже идет.

Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ)
С учетом филиалов в УГНТУ в 2019 году будут приняты 3770 студентов. Из низ около трети, 1269 человек, смогут получит места на «бюджете». На коммерческой основе в Уфе смогут поступить 1675 абитуриентов. Больше всего возможностей бюджетного поступления – на горно-нефтяном (184 мест) и технологическом (186 мест) факультетах. 159 мест может предложить архитектурно-строительный институт.

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова (УГИИ)
В УГАИ за счет бюджета в 2019-2020 годах смогут поступить 72 человека, в том числе 50 – на специалитет на факультетах музыкального, театрального и изобразительного искусств. Самое малое количество мест традиционно на редкие специальности – например, выделяется всего по два места на композиторов и дирижеров. 21 человек сможет претендовать на бюджетные места бакалавриата, один – в магистратуру. «Впервые за последние годы в этом году прием на бюджетные места заочного отделения вестись не будет. В этом году заочникам удастся поступить только на платной основе – за 45 тысяч рублей в год», — сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии Данир Аллабердин.

Теги: образование, приемная кампания в вузы, абитуриенты
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