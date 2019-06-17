Прием в вузы-2019: на что могут претендовать абитуриенты?
Прием в вузы-2019: на что могут претендовать абитуриенты? Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Сколько в Башкирии государственных вузов и «бюджетных» мест, где самый большой конкурс, что с олимпиадниками, как попасть на целевое обучение, новые направления подготовки, редкие специальности и в каком вузе на «заочке» появились бюджетные места. Об этом и многом другом в спецпроекте ИА «Башинформ».
Контингент в вузах региона составляет 100,7 тысячи человек, в том числе 51,2 тысячи человек обучаются по очной форме.
Подготовка кадров в республике ведется по 42 укрупненным группам направлений бакалавров, 39 – магистров, 21 – специалистов. Министерство образования и науки Российской Федерации провело конкурсный отбор. По его итогам по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) вузам Башкирии за счет федерального бюджета на 2019/2020 годы выделено 10 191 место.
ВАЖНО! В 2019 году выпускники могут претендовать на места в пяти вузах одновременно, но в каждом не более чем на три специальности. Также призеры олимпиад теперь могут подавать свидетельство о победе или призовом месте только в один вуз. Призовые места абитуриентов в значимых олимпиадах многие вузы приравнивают к 100 баллам соответствующего ЕГЭ. В остальные четыре вуза они поступают на общих основаниях.
«Конкурс на все специальности очень большой, тенденции с прошлого года не изменились. Количество мест на бакалавриате незначительно уменьшилось, по магистратуре немного поднялось. В этом году у нас на заочном отделении появились бюджетные места, их в прошлом году не было – это «Технологическое машинное оборудование», «Материаловедение и технология материалов», «Управление качеством» – по ним будет по 17 бюджетных мест», — прокомментировала «Башинформ» специалист по организации приема и профориентации Лилия Гафиятуллина.
Сегодня в вузе ведется подготовка по 38 направлениям бакалавров и 10 специальностям. Также университету выделено 508 мест на подготовку магистров по 32 направлениям, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии УГАТУ Радик Калимуллин.
Основные изменения касаются целевого приема. Расширился список целевых заказчиков – теперь это могут быть и дочерние предприятия, и АО. С этого года нет привязанности к конкретным предприятиям, абитуриент сам выбирает себе предприятие, заключает с ним договор. «Но в самом договоре теперь закреплено больше обязательств заказчика перед студентом, и студент на себя берет обязательства. Если не выполняет, то его ждут серьезные штрафные санкции. Если раньше они могли не пойти на работу, если не было мер социальной поддержки, то сейчас нет – они конкретно должны будут оплатить штрафы», — отметил специалист.
На определенные направления обучения Правительство РФ выделило квоты. В основном это 10 процентов, но есть направления, где квота составляет и 50 процентов, то есть из общего количества бюджетных мест – 50 процентов целевых.
Например, информатика и вычислительная техника – 60 мест, значит, шесть мест являются целевыми. Конкурс в вуз по итогам прошлого года по специальностям «Теплоэнергетика и теплотехника», «Информатика и вычислительная техника», «Безопасность информационных технологий» в среднем составляла по 15 человек на место.
В этом году добавились новые направления подготовки по специальностям бакалавриата — «Родной (башкирский) язык и литература, иностранный язык», «Родной (башкирский) язык и литература, русский язык и литература», «Мировая художественная культура и экономика», «Психологическое консультирование и медиация в социальной сфере»; по магистратуре – «Прикладная информатика в цифровой экономике», «Информационные технологии в химическом образовании», «Философия и педагогика ислама в религиозном и светском образовании».
«Если раньше было только заочное отделение, теперь появилась возможность продолжать обучение и на очной форме», — говорит ответственый секретарь приемной комиссии Светлана Боголюк.
Бюджетных мест на бакалавриате вуза в этом году – 666, на специалитете – 120, в магистратуре – 263.
В вузе имеется 17 направлений бакалавриата, одно – специалитета, 16 направлений магистратуры, пять направлений аспирантуры.
Коммерческих мест – около 350 на очной, около 1000 – на заочной форме обучения. Самые востребованные специальности здесь – «Землеустройство и кадастры», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Строительство», «Ландшафтная архитектура», «Лесное дело», традиционно пользуются популярностью все три направления факультета пищевых технологий.
Самое большое количество бюджетных мест очной формы – на ветеринарии (90 мест) – это одна из лидирующих специальностей, но конкурс на нее очень большой. По двум профилям специальности «Агроинженерия» выделено 115 бюджетных мест. Большим спросом традиционно пользуются специальности «Электросети» и «Эксплуатация сельскохозяйственной техники».