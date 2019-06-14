Фото: Георгий Шишкин Как учителям получить 600 тысяч, горячее «Сердце Евразии», уфимский стрелок - итоги недели Фото: Георгий Шишкин

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров поручил поощрять врачей за раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, Верховный суд подтвердил ответственность УГОК за экоситуацию в Сибае и где еще в Башкирии выявили загрязнение воды и воздуха, горячие эмоции на «Сердце Евразии», когда исчезнут нелегальные перевозчики и как замначальника колонии передавал осужденным телефоны. Все главные события недели – в материале агентства «Башинформ».

В День России

12 июня Уфа отметила тройной праздник: День России, 445-летие основания города и 265-летие со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева. В честь праздников в городе прошло возложение цветов к Монументу Дружбы и памятнику Салавату Юлаеву. В торжественной церемонии принял участие врио главы РБ Радий Хабиров, сообщает «Башинформ». Также в это день в Уфе прошел парад гарнизона пожарно-спасательной службы. Он был приурочен 370-летию создания системы пожарной охраны России, 25-летию 22 отряда ФПС по РБ и 10-летию управления пожарной охраны Уфы. Перед началом парада Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем России и Днем города, а пожарных — также со знаменательными датами в истории их службы. «Хочу сказать большое спасибо всем, кто честным трудом вносит свой вклад в развитие Башкортостана, мира и процветания вашим домам», — сказал он.

12 июня в Уфе заработал долгожданный фонтан-часы за 80 млн рублей. Струи фонтана различаются по высоте, самая интенсивная из них отображает текущий час.

Уфимский стрелок

Андрей Буяк, устроивший 9 июня в центре Уфы при сотнях свидетелей смертельную стрельбу, арестован на два месяца, передали на БСТ. У Южного автовокзала он расстрелял из огнестрельного оружия автомобиль. В итоге 25-летний водитель скончался на месте, а его пассажирка была тяжело ранена. Возбуждено уголовное дело. В суде Буяк рассказал, что ранее погибший и его знакомый за деньги обещали ему помочь проставить зачеты в университете. А когда Андрей передумал, мужчины якобы стали угрожать ему и требовали оговоренную сумму. По отзывам жителей Миловки, где проживал стрелок, его семья не нуждалась в деньгах, а его дядя успешный предприниматель. У погибшего в Уфе осталась мать. Он вернулся в Башкирию за пару дней до гибели из Ярославля, где работал в крупной нефтяной компании, рассказали на телеканале.

Отмечается﻿ также, что раненая девушка выжила только благодаря своевременной помощи случайной прохожей 31-летней Виктории, работающей гинекологом.

О поощрении за выявление «сердечников», смертности и борьбе с подделками

4 июля в Уфе начнется строительство нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра, рассказали 13 июня на выездном совещании «Здравчаса». Деньги на строительство выделяет бюджет республики. 2,5 млрд на реконструкцию кардиоцентра Башкортостан просит у федерального центра, но вопрос еще не решен, уточняет «Башинформ». «Объект очень важный и технологически сложный, все работы должны быть проведены в указанные сроки. Летом 2021 года будем ждать его открытия», — сказал на совещании врио главы РБ Радий Хабиров.

Как стало известно, за пять месяцев этого года в республике снизился общий показатель смертности на 3,5%. Однако показатель смертности от болезней системы кровообращения вырос на 16,1%. Не очень эффективной, по мнению главы Минздрава РБ, является работа в первичных сосудистых отделениях. Поэтому пациентов с острым коронарным синдромом планируют сразу госпитализировать в региональные сосудистые центры. Также предлагается продлить с шести месяцев до года лекарственное обеспечение больных, перенесших инфаркт и инсульт. Радий Хабиров поручил поощрять врачей за раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний. «Важно расшевелить первичное звено в этом вопросе», — отметил он. С 2020 года в республике вводится обязательная маркировка лекарств для борьбы с подделками. Радий Хабиров напомнил, что «в ряде стран для производителей поддельных лекарств даже существует смертная казнь».

Задержан экс-замначальника ИК

В Мелеузе задержали бывшего замначальника исправительной колонии №7. Мужчину подозревают в получении взятки. Как рассказали в ГТРК «Башкортостан», с февраля по апрель 2019 года замначальника ИК за незаконное денежное вознаграждение приобретал мобильные телефоны, которые затем незаконно проносил в колонию, где передавал осужденному. Так подозреваемый передал пять телефонов, а взамен получил от осужденного взятку в 32 тысячи рублей. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

В сердце Евразии: Бабкина, «Би-2», Симфоночь, парад и бал

12 июня в Уфе открылся Пятый Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». По итогам первого дня праздник в уфимском амфитеатре посетили 45 тысяч человек. Также на празднике присутствовал врио главы РБ Радий Хабиров с супругой. Концерт открыла петербургская группа «Ingervala». Одновременно от Башдрамтеатра стартовал Парад в национальных костюмах, который в этнопарке «Ватан» слился в единый хоровод. На сцене амфитеатра выступили Надежда Бабкина и участники марафона «Песни России», этно-рок-группа «Аргымак», «Би-2» и другие. Открытие завершил гимн фестиваля и фейерверк, рассказал «Башинформ». Во второй день фестиваля на Симфоночи вместе с Национальным и Молодёжным симфоническими оркестрами РБ выступили народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков, заслуженный артист Башкортостана Артур Назиуллин (кларнет), солистки Московского театра «Новая опера», а также гости из Японии. «Мы все мерзнем, но нас согревает горячее «Сердце Евразии». Сегодня абсолютно уникальная программа», — отметил Назиуллин. Прошла премьера нового танцевального проекта — «Первый бал». В завершение бала зрители станцевали вместе с артистами. 14 июня на концерте «Алға, Башкирия!», который завершится уникальным пиротехническим шоу, выступит Алсу, а 15 июня — Эмир Кустурица.

Где в Башкирии выявили загрязнение воды и воздуха

Республиканский Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования объектов обитания, проведенного в мае 2019 года. В ведомстве проверили 120 проб воздуха в десяти населенных пунктах Башкирии, в числе которых уфимские Нижегородка и Сипайлово. Как передает «Горобзор», результаты исследования показали превышение ПДК этилбензола от 2 до 5 раз в Сипайлово. В Нижегородке обнаружено превышение ПДК этилбензола и диметилбензола до двух раз. В Стерлитамаке — двукратное превышение ПДК гидрохлорида. В Благовещенске – диметилбензола и этилбензола от 2 до 5 раз, метилбензола до двух раз. Также в Сипайлово в пробах воды выявлено превышение ПДК железа, а в селе Мишкино зафиксирована повышенная жесткость воды в 2-5 раз. В Шаране – высокое содержание сульфатов и жесткость воды от 2 до 5 раз.

Выдвинуты на пост главы республики

10 июня реготделение «Единой России» выдвинуло Радия Хабирова кандидатом от партии на должность главы Башкортостана на выборах 8 сентября. За Хабирова проголосовали 264 участника конференции из 323, узнал «Башинформ». «Главным интересом моей деятельности и моей команды будут интересы многонационального народа нашей республики. Будем сверять наши часы с пожеланиями наших жителей и будем с ними честны», — сказал Хабиров на конференции партии, отметив: «в последующем в моей деятельности ничего не изменится». 14 июня ЦИК РБ зарегистрировал Радия Хабирова в качестве кандидата на должность Главы РБ.

Партия «Справедливая Россия» кандидатом на должность главы РБ выдвинула Юрия Игнатьева. А КПРФ — первого секретаря рескома партии Юнира Кутлугужина. Первым подал документы как кандидат на пост главы Башкирии уфимский блогер Владимир Кобзев.

Верховный суд подтвердил ответственность УГОК за загрязнения в Сибае

Как пишет «Коммерсантъ-Уфа», Верховный суд Башкирии отказал Учалинскому горнообогатительному комбинату УГМК и его сибайскому филиалу в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Сибайского горсуда, признавшего в марте компанию ответственной за загрязнение воздуха в Сибае сернистыми выбросами со стороны местного карьера. С иском в защиту неопределенного круга лиц к УГОК обращался прокурор Сибая. Согласно решению первой инстанции, комбинат был обязан ликвидировать очаги окислительных процессов до 28 апреля. ВС указал, что по условиям договора с мэрией УГОК обязался принимать меры по охране окружающей среды и содержать в надлежащем состоянии имущество, расположенное на участке, в том числе карьер. ВС также указал на то, что горение руды произошло в том числе на участках, где комбинат в 2018 году начал капстроительство. Ранее было установлено, что руда горит не в карьере, а в шахтах УГОК, напомнили в издании, уточнив, что сейчас в Сибае идет второй этап подтопления шахт.

Стало известно, когда исчезнут нелегальные перевозчики

К ноябрю этого года из перевозочного процесса планируется исключить нелегальных перевозчиков на основных межмуниципальных направлениях. Об этом сообщили 10 июня на оперативном совещании в правительстве, пишет «Башинформ». Также до конца года «Башавтотранс» получит более 500 новых автобусов, оборудованных ГЛОНАСС, тахографами и площадкой для инвалидной коляски. Единая транспортная карта, которая начнет действовать с 1 июля, будет носить название «Алга».

50 тысяч за бутылку самогона

61-летнюю жительницу села Юмагузино Кугарчинского района признали виновной по статье «незаконная неоднократная розничная продажа спиртосодержащей продукции». Как рассказали «Кугарчинские вести», предприимчивая пенсионерка, уже получавшая штраф в 30 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя, вновь продала односельчанину бутылку самогона за сто рублей. За повторное нарушение было возбуждено уголовное дело. В итоге суд оштрафовал пенсионерку на 50 тысяч рублей, сообщили в издании.

Напомним, ранее врио главы Башкирии инициировал сходы граждан на тему борьбы с незаконным оборотом алкоголя и призвал сказать «нет!» доморощенным бутлегерам.

Как учителям получить 600 тысяч

В Башкирии по указу врио главы региона с 1 июля этого года учреждаются 100 ежегодных грантов по 600 тысяч рублей сельским учителям. В конкурсе могут принимать участие учителя в возрасте до 35 лет, работающие не менее двух лет в общеобразовательных организациях в сельском поселении, плотность населения которого не превышает 10 тысяч человек, поясняет «Башинформ».