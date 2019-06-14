В Уфе назвали победителей конкурса «Лучший донор Башкортостана»

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе вручили дипломы и памятные подарки победителям конкурса «Лучший донор Башкортостана», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ими стали Владислав Комаров, Павел Самойлин, Назиф и Марат Магсумовы, Николай Ручкин.

Победителями конкурса на лучший проект памятника «Во славу донорам» были признаны Кирилл Кравчанин, Стефания Лобанова и Дилара Искандарова. В конкурсе «Добрый донор» победил Станислав Ильтуганов и стал обладателем нового велосипеда.

В рамках республиканского проекта «Спаси жизнь» поздравили Никиту Катунина, Ильвиру Гайнанову, Викторию Аллаярову и Нагиз Миключеву. Они же представят Башкирию на VI съезде Национальной медицинской палаты России, который пройдет в октябре 2019 года.

Всемирный день донора отмечается во всем мире 14 июня. Он приурочен ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. В Башкортостане первое переливание крови сделано в 1930 году.

«В настоящее время в республике перерабатывается более 40 тонн крови в год, что спасает сотни тысяч жизней, — сказал главный врач Республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов.

Всемирный день донора отметят так же в филиалах Бирска, Стерлитамака, Октябрьского, Нефтекамска. Всего за 14 июня в Уфе донорами стали 211 человек, в Октябрьском — 71, в Нефтекамске — 44, в Бирском филиале РСПК — 20 человек. Все доноры получили памятные сувениры.