Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина Северо-восток Башкирии под защитой спасателей: на боевое дежурство отправили новый отряд Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 14 июня в торжественной обстановке на дежурство заступил зональный поисково-спасательный отряд села Малояз. По словам председателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, теперь северо-восток Башкирии надежно прикрыт спасателями.

«Мы сегодня отправляем на боевое дежурство седьмой поисково-спасательный отряд Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. Это стало возможным благодаря реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории республики до 2030 года. Распоряжением руководителя Башкортостана Радия Хабирова создано новое седьмое подразделение Аварийно-спасательной службы в селе Малояз Салаватского района, — сказал глава ведомства. — Каждый выезд спасателя – на грани риска. Они, рискуя собственной жизнью, спасают наших граждан. До сегодняшнего дня у нас северо-восток республики был оголен в плане обеспечения спасателями. Ранее созданные шесть отрядов дислоцируются в городах: Уфа, Белорецк, Дюртюли, Кумертау, Сибай, Туймазы. Наконец-то мы смело можем сказать, что и северо-восток у нас надежно прикрыт спасателями».

Схема распределения зон их ответственности обеспечивает оперативное время прибытия поисково-спасательных отрядов в течение двух часов на территории большинства муниципальных районов и городских округов республики.

По словам руководителя Госкомитета, в планах — открытие восьмого спасательного отряда на Павловском водохранилище.

«Все делается для того, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для наших граждан, для гостей республики, — добавил Фарит Гумеров и пожелал спасателям поменьше экстремальных ситуаций, побольше спокойных дежурств. — Чтобы вы возвращались с каждого боевого задания только с победой, с победой над опасностями техногенного и природного характера, с благодарностью тех, чьи жизни спасли».

В рамках мероприятия были вручены книжки и жетоны спасателей, в отряд передана спецтехника: снегоход, лодка, аварийно-спасательный автомобиль с системой пожаротушения. Кроме того, состоялось награждение сотрудников ведомственными наградами.

Для учащихся, находящихся на отдыхе в пришкольном лагере, спасатели показали свою работу: эвакуировали условного пострадавшего по наклонной веревочной переправе, показали тренировочный процесс с собаками.

«В честь аттестации новых сотрудников мы пригласили школьников, для которых устроили показательные выступления, чтобы познакомить с работой спасателей. Продемонстрировали работу в условиях обрушения, завалов с применением специального оборудования, средств защиты, как оказывают помощь пострадавшим. Детям предоставили возможность попробовать себя в роли спасателей, самим переправиться по веревочной переправе, попробовать докинуть спасательный круг до пострадавшего. Ребята примерили амуницию спасателей, которая в среднем может весить около 50 кг вместе со спецсредствами. Показали, как происходит эвакуация пострадавших с верхних этажей зданий с помощью альпинистского снаряжения. Познакомили с нашими четвероногими товарищами — поисково-спасательными собачками», — рассказал начальник центрального Поисково-спасательного отряда Денис Габдрахимов.

На образовательно-развлекательных площадках «Юный кинолог», «Спасение пострадавшего на воде» (кидание круга и конца Александрова), «челночная переправа» ребята с удовольствием перевоплотились в спасателей: надели костюмы, взяли в руки тяжелую технику по деблокированию людей, потренировали собак.

Справочно. Размещение зонального поисково-спасательного отряда в селе Малояз Салаватского района обосновано следующими обстоятельствами: