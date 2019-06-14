Радий Хабиров: «Основной создатель смыслов в интернете - государство»

Фото: Айбулат Акбутин







Фото: Айбулат Акбутин

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ», Рушана Ибраева/.

В Уфе обсуждают цифровую революцию на конференции «Digital в Курултае». В столицу Башкирии приехали лидеры цифровых медиа и те, кто определяют информационную повестку в стране.

Врио главы республики тоже выступил перед аудиторией и поделился своим мнением о роли интернета в повседневной жизни. Радий Хабиров признался, что относится к социальным сетям утилитарно, как к одному из многочисленных полезных инструментов. Например, возмущение жителей Уфы тем, что дорога на аэропорт была закрыта перед выходными, что вызвало гигантскую пробку, было услышано властями, и график ремонта был скорректирован.

«У государства появился партнёр в лице соцсетей и тех, кто в них формирует смыслы, — сказал Радий Хабиров. — Там — мерило правильности и неправильности наших действий».

Руководитель республики считает, что смыслы формируются сейчас в интернете, а газеты теряют позиции.

«Я вижу две группы тех, кто читает газеты — пожилые люди в районах, читающие местную прессу, и те, кто читает в самолётах, потому что там нет интернета».

При этом основным генератором смыслов в интернете остаётся государство, уверен Радий Хабиров, и равного по уровню игрока здесь нет. Его поддержал основатель MediaMetrics Герман Клименко, который утверждает, что в интернете приходит время профессионалов, в конечном итоге аудитория переходит к тем, кто делает контент профессионально. Более того, талантливые креативные блогеры часто начинают сотрудничать с государством, потому что именно у госструктур самые большие возможности, в том числе финансовые. Задача государства — выполнять свои функции, несмотря ни на что.

«Черчилль говорил, что если на пути останавливаться, чтобы кидать камни в лающих на тебя собак, то никуда не придёшь, — говорит Радий Хабиров. — Про нас пишут, что мы что-то украли, а мы ремонтируем подъезды, нас критикуют, а мы сделаем ещё 20 парков».

В то же время Радий Хабиров поддержал тех, кто высказывает в интернете свое мнение. Он рассказал, что в пещере Шульган-Таш еще древние люди сделали наскальный рисунок, где три мамонта идут в одну сторону, а четвёртый — в другую: «Его называют мамонт-диссидент. И они тоже нужны. Кто-то должен высказывать альтернативное мнение».

По данным генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, 18% населения России вообще не бывают в интернете, 62% — находятся в сети ежедневно. Самыми активными пользователями сети являются люди в возрасте до 24 лет — 84%, среди тех, кому 30-45 лет, таких 35%.