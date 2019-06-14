Фото: ИА «Башинформ» В России будет учреждена медаль к 75-летию Победы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и награждении ею ветеранов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 13 июня.

«Постановляю... учредить юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Наградить юбилейной медалью… ветеранов Великой Отечественной войны и иных лиц в соответствии с Положением об этой медали», — сообщается в тексте. Медалью могут быть награждены ветераны войны, труженики тыла, партизаны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие лица, внесшие вклад в победу.