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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В России будет учреждена медаль к 75-летию Победы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России будет учреждена медаль к 75-летию Победы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и награждении ею ветеранов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 13 июня.

«Постановляю... учредить юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Наградить юбилейной медалью… ветеранов Великой Отечественной войны и иных лиц в соответствии с Положением об этой медали», — сообщается в тексте. Медалью могут быть награждены ветераны войны, труженики тыла, партизаны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие лица, внесшие вклад в победу.

Теги: 75-летие Победы, ветераны
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