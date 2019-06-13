Фото: «Башкирская энциклопедия» «Башкирская энциклопедия» получила диплом Книжного фестиваля «Красная площадь» Фото: «Башкирская энциклопедия»

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Башкирская энциклопедия в 7 томах», изданная на башкирском языке, стала победителем в номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое издание» на V книжном фестивале «Красная площадь».

Башкирские энциклопедии в третий раз признаны лучшими изданиями России на этом книжном форуме. В 2015 и 2016 годах лауреатами становились «Народы Башкортостана» и «Абзелиловская энциклопедия».

Ранее, в 2014 году энциклопедия «Народы Башкортостана» заняла 2 место в престижной Международной книжной выставке-ярмарке «Книга – путь сотрудничества и прогресса», проводившейся в Ашхабаде. Всего 10 изданий энциклопедистов республики стали победителями на различных всероссийских книжных конкурсах, напомнили в ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия».