В Башкирии в I квартале в брак вступили сорок 16-летних девочек
В Башкирии в I квартале в брак вступили сорок 16-летних девочек Фото: news.tut.by
УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии в I квартале в брак вступила 41 16-летняя девочка, сообщили в республиканском Госкомюстиции. В 2018 году был заключен 191 брак с несовершеннолетними. Уважительными причинами для таких союзов являются беременность, рождение общего ребенка, угроза жизни одной из сторон, фактический брак (т.н. гражданский), призыв будущего отца в армию. В республике, как правило, несовершеннолетние девушки выходят замуж по причине беременности, отметили в комитете. До 2017 года в России разрешались браки детям и младше 16 лет, напомнили в ведомстве.