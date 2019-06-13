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В Башкирии в I квартале в брак вступили сорок 16-летних девочек

ОБЩЕСТВО
Фото: news.tut.by

В Башкирии в I квартале в брак вступили сорок 16-летних девочек Фото: news.tut.by

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в I квартале в брак вступила 41 16-летняя девочка, сообщили в республиканском Госкомюстиции. В 2018 году был заключен 191 брак с несовершеннолетними. Уважительными причинами для таких союзов являются беременность, рождение общего ребенка, угроза жизни одной из сторон, фактический брак (т.н. гражданский), призыв будущего отца в армию. В республике, как правило, несовершеннолетние девушки выходят замуж по причине беременности, отметили в комитете. До 2017 года в России разрешались браки детям и младше 16 лет, напомнили в ведомстве.

Теги: браки, несовершеннолетние
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