Фото: ИА «Башинформ» В Уфе «Башавтотранс» бесплатно развезет посетителей концертов «Сердца Евразии» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

13, 14 и 15 июня 20 больших автобусов компании «Башавтотранс» бесплатно развезут горожан и гостей города после фейервеков, которыми около полуночи завершается каждый концерт Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». Мероприятия проходят в амфитеатре у Конгресс-холла «Торатау».

Автобусы госперевозчика будут расположены по правой стороне улицы Валиди. Платные маршрутки будут ждать пассажиров на улице Пушкина.

Маршрут движения: микрорайоны Дема, Зеленая роща, Сипайлово, Черниковка, Затон.