Фото: http://artoblaka.ru Бетона, асфальта, стекла здесь не будет - Хабиров не принял проект Парка искусств в Уфе Фото: http://artoblaka.ru

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Радий Хабиров не принял инвест-проект уфимского Парка искусств и поручил его переработать. Проект по созданию в центре города креативного кластера обсудили 13 июня на «Инвестиционном часе» в Правительстве в РБ.

Идея организации уникального пространства была задумана еще в 2014 году руководителем уфимского Центра современного искусства «Облака» Валерианом Гагиным. Тогда проект был поддержан столичной администрацией. Была выделена часть территории парка им. М.И. Калинина между улицами Российской, Уфимским шоссе, Трамвайной и Цветочной — 56 га. Здесь планировалось обустроить большую парковую зону, организовать площадки для занятия творчеством, спортом и коммерческой недвижимости. По задумке, в Парке искусств каждый уфимец смог бы найти себе занятие по душе. С помощью инвесторов некогда заброшенная территория должна была превратиться в самое посещаемое место в столице: с газонами, прудом, летней сценой, зимним катком, книжными магазинами, центром детского творчества, центром современного искусства, мастерскими художников, спортивными, общеобразовательными школами, концертным залом и многим другим. В планах было построить парк в 2019 году. В декабре 2018 года проект парка, наконец, был одобрен горсоветом, но по настоящее время так и не получил своего воплощения.

Сегодня проект подробно в деталях рассмотрели на «Инвестчасе». По словам Валериана Гагина, аналогов уфимскому Парку искусств нет во всей стране. В крупнейшей фестивальной площадке города будут расположены Центр современного искусства «Облака», самый большой центр киберспорта, молодежный центр КВН, BMX-арена для велосипедистов, школа-интернат, футбольное поле, открытые теннисные корты, центр картинга, хоккейная площадка, летний кинотеатр, фруктовый сад, кафе, рестораны.

Объем инвестиций в проект — более 5 млрд рублей, 30% из них — это собственные средства. 26 инвесторов проекта уже готовы вложить в инфраструктуру парка 780 млн рублей, в год на его содержание будет уходить 36 млн рублей, добавил докладчик. Планируется, что здесь будут созданы 803 новых рабочих места. Сроки реализации проекта — 2021-2023 годы. Организаторы запросили господдержку в виде включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Министр культуры республики Амина Шафикова подчеркнула, что таких мест в городе, действительно, не хватает. Эту же точку зрения поддержал председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

Противоположную сторону занял мэр Уфы Ульфат Мустафин, отметив, что он не впечатлен данным проектом.

﻿«На этой территории у нас было видение создать кампусы нефтяного университета. Также я сомневаюсь, что будет финансирование всех этих объектов в парке, пока я слышу только слова», — сказал глава города.

Отметим, что недавно на одном из прошедших «Инвестчасов» обсуждался проект создания здесь же, в парке Калинина волейбольного центра : с фитнес-центром, бассейном, беговыми дорожками, открытыми спортивными площадками и зоной отдыха. Территориально эти объекты не мешают друг другу, но по инфраструктуре перекликаются – имеют одни и те же спортивные зоны.

В связи с этим, врио главы республики Радий Хабиров предложил пересмотреть «чересчур насыщенный» проект Парка искусств и «поженить его с волейбольным центром».

﻿«В первую очередь, я против вырубки леса на этой территории. Это серьезный аргумент. Уверен, против этого будут все уфимцы. Я готов пустить эту землю в оборот, но сохранив лес. Я также против застройки такой огромной территории — 130 тысяч квадратных метров. Бетона, асфальта, стекла здесь не будет, — обратился к авторам проекта Радий Хабиров. — 3 млрд рублей вы вложите в парк. Как вы их отобьете, вы не знаете, и вы просите 60 га земли в центре города. Это говорит о несерьезном подходе. В таком виде я не принимаю ваш проект».

Проект предложено переработать, минимизировать запланированные объекты в парке, оставить только необходимые, уменьшить территорию застройки, увязать с концепцией развития волейбольного центра. Этим должна заняться рабочая группа. Обновленный инвест-проект должен быть представлен через месяц.