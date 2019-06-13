Фото: Олег Яровиков В Башкирии перепланировку жилья будут проверять без согласования с собственниками Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане принят закон, который наделил органы госжилнадзора полномочиями по выявлению и пресечению нарушений перепланировки или переустройства помещений в многоквартирных домах. Соответствующие проверки могут начаться уже через три дня.

﻿«Необходимость закона продиктована значительным числом нарушений в сфере перепланировки квартир, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачев. – Многие, к сожалению, создавая комфорт для себя, не задумываются о комфорте и, что еще более важно, безопасности соседей. Необходим жесткий контроль в обозначенной сфере, чтобы перепланировка не отразилась на технических характеристиках, эксплуатации многоквартирных домов, а люди, живущие в них, не пострадали».

В соответствии с новым законом органы государственного и муниципального жилищного контроля получили право на проведение внеплановой проверки при поступлении информации о фактах нарушения требований к перепланировке в многоквартирных домах.

Кроме того, скорректирована норма о праве государственных и муниципальных жилищных инспекторов беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя соответствующего органа о назначении проверки посещать помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования.

﻿«Раньше для этого требовалось согласие собственников обследуемых помещений. Теперь будет достаточно согласия нанимателей жилых, – пояснил Константин Толкачев. – Это позволяет значительно упростить данную процедуру, поскольку нередко при появлении инспекторов на месте оказывается именно наниматель, фактический пользователь помещения, а не юридический собственник».

Закон принят на заседании Государственного Собрания и 6 июня был официально опубликован. Спустя 10 дней после этой даты он вступит в силу.