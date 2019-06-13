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В Башкирии стартует акция #Спапойнаработу

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии стартует акция #Спапойнаработу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

14 июня в Башкирии стартует акция #Спапойнаработу, приуроченная к празднованию Дня отца. Инициатором ее проведения выступил республиканский Минтруд.

День отца традиционно отмечается в третье воскресенье июня. Впервые акция #Спапойнаработу состоялась в Башкирии в прошлом году и вызвала большой интерес среди участников. В этом году акция вновь призывает всех пап вместе со своими детьми стать ее участниками.

Суть #Спапойнаработу заключается в следующем. Отцы приводят к себе на работу детей, знакомят их со своей деятельностью, проводят экскурсию по предприятию.

С одной стороны, такое семейное мероприятие носит воспитательный характер, с другой — выполняет профориентационные задачи и поднимает статус отца в семье.

«Уважаемые работодатели, откройте свои двери для посещения предприятия детьми ваших сотрудников. Понимание и уважение к труду родителей возможно лишь через увиденное своими глазами. Более того, основы выбора профессии детьми закладываются именно в семье. Это будет одним из лучших уроков по профессиональному самоопределению и вхождению в профессию, — отметили в Республиканском центре социальной поддержки населения. — Мы приглашаем к участию в акции #Спапойнаработу все предприятия и учреждения республики. Подарите детям возможность увидеть своих отцов не просто папами, а настоящими профессионалами и мастерами своего дела».
Акция #Спапойнаработу продлится в Башкирии до конца июня.

Теги: акция, Минтруд, #Спапойнаработу
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