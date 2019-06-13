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В Башкирии за год число «стобалльников» на ЕГЭ по химии увеличилось почти в пять раз

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за год число «стобалльников» на ЕГЭ по химии увеличилось почти в пять раз.

По результатам экзамена 2019 года, наивысший балл по данному предмету набрали 29 человек, сообщили «Башинформу» в Минобразования. В прошлом году было всего шесть «стобалльников». Всего в республике ЕГЭ по химии писали 3 592 выпусника.

Также стали известны результаты экзамена по истории. Из 2 103 выпусников школ региона 100 баллов набрали пять участников.

Таким образом, сейчас в Башкирии уже 57 участников ЕГЭ набрали наивысший балл: по литературе — два, по географии — три, по профильной математике — 18, по химии — 29, по истории — пять.

Теги: ЕГЭ-2019
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