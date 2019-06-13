Фото: ufaplanetarium.ru 18 июня в вечернем небе произойдет соединение двух планет Фото: ufaplanetarium.ru

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

18 июня в 19.36 часов Меркурий пройдет в 0,2˚ севернее Марса. В этот момент планеты будут находиться над горизонтом, но не будут видны на дневном небе, потому что Солнце в это время ещё будет над горизонтом, оно зайдет в Уфе в 21.57 часов.

«После захода Солнца планеты будут оставаться над горизонтом ещё полтора часа, но их видимость оставляет желать лучшего: они будут видны низко над горизонтом. После окончания сумерек их можно отыскать на северо-западе на высоте 7-8 градусов над горизонтом в созвездии Близнецов. В этот вечер планеты зайдут в 23.36 часов», — сообщили в Уфимском планетарии.

После соединения Меркурий будет быстро удаляться от Марса, угловое расстояние между планетами будет увеличиваться — Меркурий будет виден левее Марса.

Сближение планет до их соединения тоже можно будет наблюдать в течение нескольких дней: Меркурий, который до соединения будет виден правее и ниже Марса будет быстро приближаться к нему.