В Уфе пройдет «Фестиваль пиона»
УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе Южно-Уральский ботанический сад-институт проведет «Фестиваль пиона». Праздник состоится 15 июня.
В этот день пройдет экскурсия по коллекции пионов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставка сортов пиона, конкурс детского рисунка «Мой Пион». Кроме того, сотрудники организуют развлекательную программу.
Начало в 14 часов.
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