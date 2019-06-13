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13 июня Четверг

Уфа   °

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В Уфе пройдет «Фестиваль пиона»

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе Южно-Уральский ботанический сад-институт проведет «Фестиваль пиона». Праздник состоится 15 июня.

В этот день пройдет экскурсия по коллекции пионов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставка сортов пиона, конкурс детского рисунка «Мой Пион». Кроме того, сотрудники организуют развлекательную программу.

Начало в 14 часов.

Теги: ботанический сад
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