Фото: Андрей Старостин В Уфе демонтируют световую иллюминацию на улице Ленина Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

С уфимской улицы Ленина снимут световую иллюминацию, которая украшает столицу Башкирии более семи лет. В городской администрации сообщили, что с 13 июня будет проводится демонтаж светодиодных гирлянд сотрудниками «Уфагорсвета». В связи с этим проезд транспорта по улице Ленина будет перекрыт с 22 до 6 часов.

С 13 по 16 июня ограничение будет действовать на участке от улицы Революционная до улицы Чернышевского;

С 17 по 21 июня – на участке от улицы Чернышевского до улицы Пушкина.

Во время перекрытия на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.