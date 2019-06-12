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В трех районах Башкирии изменились даты проведения сабантуев

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В трех районах Башкирии изменились даты проведения сабантуев Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В трех районах Башкирии изменились даты проведения праздника плуга — сабантуя. Соответствующий указ подписал врио Главы республики Радий Хабиров.

Согласно документу, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации РБ, в Белорецком районе празднование сабантуя перенесли на 15 июня. В Салаватском и Ишимбайском районах народный праздник отметят 29 июня.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», начиная с этого года, сабантуи в республике, по инициативе Радия Хабирова, стали безалкогольными. 30 мая депутаты Госсобрания приняли закон, который запрещает продажу спиртных напитков в дни проведения сабантуев в районах и городах Башкирии, а также 27 июня — в День молодежи и 1 сентября — в День знаний.

Старт сабантуям-2019 был дан 1 июня в Бурзянском районе республики. На празднике по случаю окончания посевных работ в Бурзянском районе принял участие руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Теги: сабантуй
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