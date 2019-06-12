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12 июня Среда

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В Уфе состоялся первый мотофестиваль «Terra Bashkiria Harley Fest»

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялся первый масштабный мотофестиваль Башкирии под эгидой Harley-Davidson с интригующим названием «Terra Bashkiria Harley Fest».

Он прошел в рамках празднования 100-летия образования Республики Башкортостан и был посвящен второй годовщине уфимского отделения всемирного мотосообщества владельцев Harley-Davidson – HOG (Harley Owners Group) — Ufa Stingers Chapter Russia.

Фестиваль собрал около 500 зрителей, а в торжественном мотопараде по уфимским улицам участвовали более 100 мотоциклов Harley-Davidson с гостями из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Самары, Оренбурга и Челябинска.

Стант-райдинг на мотоцикле Harley-Davidson XR1200X от одного из лучших профессиональных спортсменов России — Александра Андреева, выступления музыкальных коллективов Уфы – группы «The Times» и «GlutenFree», «Пилот» (Санкт-Петербург), «Монгол Шуудан» (Москва), а также неподражаемое исполнение мировых хитов от Queen и Pink Floyd кураистом-виртуозом Робертом Юлдашевым с фолк-группой «Курайсы» не оставили равнодушным никого.

Одной из достопримечательностей республики, которую посетила колонна мотоциклов Harley-Davidson накануне мероприятия с гостями фестиваля – легендарная гора Шихан «Торатау» — уникальный природный памятник Башкирии.

«Фестиваль, безусловно, должен носить ежегодный характер и тем самым вносить свой вклад в развитие культурного мототуристического статуса Башкирии, чьи красоты и достопримечательности пока остаются Terra Incognita за пределами нашей республики еще для многих», — заявил организатор фестиваля — учредитель дилерского центра Harley-Davidson Уфа Андрей Рубан.

Теги: мотофестиваль, Harley-Davidson, Андрей Рубан
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