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12 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ансамбль песни и танца «Мирас» получил в подарок от мэрии Уфы автобус за 9,5 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В День города врио Главы Башкирии Радий Хабиров вместе с руководством Уфы посетил Центральный парк культуры и отдыха имени Мажита Гафури, обсудил перспективы его развития и дальнейшего благоустройства территории, пообщался с уфимцами.

Здесь же он осмотрел новый автобус, ключи от которого сегодня переданы мэрией Уфы фольклорному ансамблю песни и танца «Мирас».

Радий Хабиров пожелал коллективу дальнейших творческих успехов и выразил надежду, что «мирасовцы» будут и в дальнейшем радовать своих зрителей красивыми постановками и танцами.

Директор ансамбля Байрас Ишбердин рассказал журналистам, что весь коллектив благодарит администрацию Уфы за столь долгожданный подарок. Стоимость подаренного мэрией автобуса — 9,5 млн рублей.

«Теперь мы сможем в комфортных условиях выезжать на гастроли по Башкортостану. Раньше были вынуждены арендовать автобус, теперь у нас есть свой. Особенно приятно получать такой подарок в День города», — добавил он.
Под руководством коллектива «Мирас» объединены танцевальная группа, хор, ансамбль народных инструментов «Забава» и оркестр.

В репертуаре ансамбля, созданного в 1992 году, на сегодняшний день насчитывается более 200 вокально-хореографических номеров. Ежегодно ансамбль принимает участие в фольклорных праздниках и фестивалях по всему миру.

Радий Хабиров вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным посетили также площадку издательского дома «Уфа», где проходит акция «День подписчика».

Здесь горожане могут оформить подписку на многие столичные издания: «Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», «Уфимская неделя» и глянцевый журнал «Уфа».

На площади перед Русским драматическим театром организованы творческие акции «Играю для Уфы», «Рисую мой любимый город», «Пожелания моей Уфе», а для юных художников проходит большой пленэр.

Здесь же работает выставка ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

Радий Хабиров пообщался с мастерами и ремесленниками, каждый из которых преподнес руководителю республики свой символический подарок в честь праздника. В частности, кураист Дим Мужавиров из Учалинского района подарил Радию Хабирову изготовленный им курай.

На этой же площади проходит и Детский сабантуй, посвященный VI Всемирной Фольклориаде–2020 и 100-летию образования Башкортостана. Здесь работают игровые площадки, мастер-классы, зрители наблюдают за выступлениями профессиональных творческих коллективов и исполнителей Уфы и республики.

Теги: День города, ансамбль «Мирас»
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