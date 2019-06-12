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12 июня Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе прошли пикеты журналистов в поддержку Голунова

ОБЩЕСТВО
Фото: Артур Салимов, «Эхо Москвы»

Фото: Артур Салимов, «Эхо Москвы»

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе прошли одиночные пикеты журналистов «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», «Медиакорсеть» в поддержку решения об освобождении из-под домашнего ареста спецкора «Медузы» Ивана Голунова и против произвола правоохранительных органов.

В руках пикетирующих — листы бумаги с надписями: «Нет «заказухе» в журналистике», «Полицейский, помни о Конституции! Ты — на страже закона, а не беззакония!», «Честный мент — не только в кино!», «Голунова выпустили — вопросы остались!», «Полицейский! У тебя тоже есть ум, честь и совесть», «Силовики должны ответить за сфабрикованные дела», «Защитили Ивана — защитим Конституцию!».

Журналисты Башкирии подружились со спецкором «Медузы» Иваном Голуновым в этом году, когда он читал в Уфе лекции по расследовательской журналистике на семинаре «Вместе-медиа», который проводился по инициативе Агентства печати РБ.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела спецкора «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью вины. Иван Голунов был освобожден из-под домашнего ареста 11 июня.

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве, по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозило до 20 лет тюрьмы.

По словам его коллег, задержание могло быть связано с его профессиональной деятельностью: Голунов известен громкими расследованиями о похоронном бизнесе, «черных» риэлторах.

В профессиональном сообществе ситуация вызвала огромную поддержку и солидарность, журналисты крупных российских городов, а также за рубежом, выходили на одиночные пикеты.

Уфимские журналисты также присоединились к акции: они собрались у здания МВД в Уфе.

В поддержку журналиста высказались многие медийные персоны, в их числе — Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Константин Хабенский, Земфира и другие.

Теги: Голунов, пикеты, журналисты
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