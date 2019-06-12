Фото: Олег Яровиков Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Башкирии с вечера 12 июня Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Главное управление МЧС России по Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий с вечера 12 июня.

С 20 часов 12 июня до 20 часов 13 июня в регионе прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза, днем локально град.

Ветер северо-западный, северный 7-12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от 10 до 15 градусов, по северу — от 2 до 7 тепла. Днем — 13-18 градусов, по югу Башкирии до 24.

В Уфе с 20 часов сегодняшнего дня до 20 часов 13 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, северный 7-12 метров, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем — от 14 до 16 градусов.