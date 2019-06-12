В Уфе прошел парад гарнизона пожарно-спасательной службы

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в башкирской столице прошел парад парада Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Он был приурочен 370-летию создания системы пожарной охраны России, 25-летию 22 отряда ФПС по Башкортостану и 10-летию управления пожарной охраны Уфы. Врио главы Башкирии Радий Хабиров перед началом парада поздравил жителей Уфы и гостей столицы с Днем России и Днем города.

«Хочу сказать большое спасибо всем, кто честным трудом вносит свой вклад в развитие Башкортостана. Желаю вам хорошего отдыха, мира и процветания вашим домам», — сказал он.

Радий Хабиров также поздравил подразделения Уфимского пожарно-спасательного гарнизона со знаменательными датами в истории их службы.

«Благодаря отваге и профессионализму этих сильных, мужественных людей мы чувствуем себя под надёжной защитой, — отметил руководитель республики. — Пусть успех всегда сопутствует в вашей нелегкой и опасной службе».

В 16 парадных расчетах прошли сотрудники 22-го отряда федеральной пожарной службы по Башкортостану, управления пожарной охраны Уфы, кадетских классов учебных заведений города, а также 52 единицы современной и раритетной пожарной техники.

Профессиональная пожарная охрана в Уфе ведет отсчет с 14 июля 1816 года, когда было построено здание пожарного депо по улице Большой Казанской (ныне Октябрьской революции). 12 пожарных имели на вооружении телеги с бочками для воды, ведра, ломы, багры, лопаты, топоры, фонари.

Начальник 22-го отряда Федеральной противопожарной службы по Башкирии Ришат Мансуров рассказал журналистам, что сегодня ежесуточно на боевое дежурство заступают 460 человек личного состава, 122 единицы основной и 30 специальной техники.