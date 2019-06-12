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12 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров в День России возложил цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавату Юлаеву

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров в День России возложил цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавату Юлаеву Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня Уфа отмечает тройной праздник: День России, 445-летие со дня основания города и 265-летие со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева.

В честь этих праздников в столице республики прошло традиционное возложение цветов к Монументу Дружбы и памятнику Салавату Юлаеву. В торжественной церемонии приняли участие врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, депутаты Госдумы, члены республиканского правительства республики, руководство мэрии Уфы.

Монумент Дружбы возведен в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. В Уфе уже стало доброй традицией начинать празднование Дня России с возложения цветов к этому памятнику, расположенному на возвышенности над рекой Белой.

Памятник Салавату Юлаеву был открыт 17 ноября 1967 года. Он установлен на самой высокой точке центральной части Уфы, на утесе, возвышающемся над рекой Белой. Памятник Салавату Юлаеву это самая крупная конная статуя в России и стал визитной карточкой Уфы, национальным достоянием. Его автором является народный скульптор Северной Осетии и Башкортостана Сосланбек Тавасиев.

Памятник уникален тем, что при весе в 40 тонн, у него всего три опорные точки. Высота памятника достигает 9,8 метра.

Теги: День России, Радий Хабиров
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