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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Федеральный центр предлагает властям Башкирии отремонтировать цирк за счет республики

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Федеральный центр предлагает властям Башкирии отремонтировать цирк за счет республики Фото: Андрей Старостин

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Башкирии пока не удалось привлечь средства из федерального центра на капитальный ремонт Уфимского цирка. Здание было закрыто в 2017 году по требованию прокуратуры и решению Октябрьского районного суда Уфы из-за угрозы жизни посетителям цирка. Эксперты установили, что под куполом цирка частично разрушились бетонные конструкции. Повреждены и металлические элементы, через аварийную крышу вода стекала в электрощитовую, прямо на оборудование, находящееся под высоким напряжением. Кроме того, в цирке не было системы оповещения о пожаре, и не работала автоматическая установка пожаротушения.

В ходе совещания руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин рассказал, что недавно в его адрес обратилось руководство Росгосцирка с просьбой изыскать в бюджете республики 135 млн рублей на капитальный ремонт крыши и кровли цирка. По его мнению, при оформление заявок Минкульт республики и депутаты Госдумы от Башкирии, курирующие эту сферу должны были проявить большую активность в привлечение федеральных средств на ремонт цирка. Депутат Госдумы Михаил Бугера согласился с критикой и отметил, что работа с Минкультом России и Росгосцирком по изысканию средств на ремонт цирка будет активизирована.

«Цирк любят многие жители республики и особенно дети. Это резонансный объект и его ремонт необходимо начинать», — сказал Бугера.
В ходе совещания выяснилось, что Александр Сидякин, будучи депутатом Госдумы, был хорошо знаком с новым и.о генерального директора «Российской государственной цирковой компании» Владимиром Шемякиным.
«Мы с ним работали в шестом созыве и даже сидели рядом, плотно общались. Я ним поговорю лично и надеюсь мы найдем взаимопонимание, как лучше решить вопрос с финансированием капитального ремонта Уфимского цирка», — сказал руководитель администрации главы Башкирии.
В 2018 году, по оценкам госкомпании, которая управляет Уфимским цирком, реставрационные работы оценивались в 970 млн рублей. Они и включат в себя капитальный ремонт кровли и крыши, модернизацию кондиционирования и замену кресел зрительного зала. Башкирия устами бывшего руководителя республики Рустэма Хамитова заявляла о готовности выступить с софинансированием ремонта, если средства будут выделены министерством культуры России. Республика в свою очередь готова была выделить 100 млн рублей. Высокую стоимость работ обосновывали тем, что Уфимский цирк официально признан объектом культурного наследия – оно было открыто в 1968 году и строилось по индивидуальному проекту. Затем он был реализован еще в девяти городах СССР.

Здание способно вместить 2047 зрителей. Капитальному ремонту, проводившемуся в середине 90-х годов, предшествовало ЧП: в июне 1994 года обрушился массивный бетонный козырек здания. Поскольку цирк в этот момент не работал, никто не пострадал.

Теги: Уфимский цирк
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