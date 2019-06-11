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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в исправительном учреждении открылся диагностический блок

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ко Дню медицинского работника в городе Салавате, в филиале «Туберкулезная больница» при лечебно-исправительном учреждении № 19 открылся диагностический блок. В этом филиале оказывается специализированная помощь по профилям «фтизиатрия», «хирургия», сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

«В новом диагностическом блоке проводятся такие диагностические методы обследования пациентов, как ультразвуковое исследование разных органов и систем, эхокардиография, электрокардиография, фибробронхоскопия, фиброгастроскопия, спирометрия. Отдельный блок позволяет провести все инструментальные обследования в одном месте, с возможностью при необходимости проведения в отношении больного сразу несколько исследований», — пояснили в ведомстве.

Современная медицинская аппаратура и профессиональные специалисты позволят оказывать медпомощь осужденным, подозреваемым и обвиняемым бесперебойно, качественно и своевременно.

Лечебное исправительное учреждение № 19 — единственная специализированная противотуберкулезная больница в Башкортостане, в которой проходят лечение осужденные, заболевшие туберкулезом легких.

Теги: УФСИН по РБ, медицина
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