«Тысячи под ногами»: в Башкирии к сбору утильсырья предлагали привлечь безработных

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Рога, копыта и старая резина — на первый взгляд, бесполезный хлам. На самом деле — это ценное сырье, которое может даже служить предметом экспорта. Об этом сообщила газета «Красная Башкирия» в октябре 1928 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Утильсырье – тряпье, кости, рога, копыта, старая бумага, лом железа, старая резина — на первый взгляд, бесполезный хлам, но собранное в массу — это сырье, которое представляет большую ценность. Оно может быть использовано в промышленности и в некоторой части может служить предметом экспорта», — пишут в газете и отмечают, что при этом в республике «громадные массы утильсырья пропадают совершенно даром».

Сообщается, что в таком крупном городе, как Уфа, «налицо все возможности к организованному сбору утильсырья». К тому же «Башкирское отделение Госторга, в плане экспорта второстепенных товаров, предвидит заготовку и утильсырья», информировали в издании, подчеркнув, что в этом случае, при налаживании сбора утильсырья, будет куда его девать. «Крепкая, слаженная организация, в нужных случаях, может оказать сборщикам материальную помощь», — говорится в публикации.

В издании напомнили, что ранее «Наркомторг РСФСР обратил внимание органов Наркомтруда на возможность использования труда безработных при сборе утильсырья. Но, к сожалению, в Уфе до сих пор ничего не сделано, чтобы привлечь к этому делу безработных», сетует автор публикации.

По его мнению, «без сомнения, среди безработных найдутся товарищи, готовые встать на заготовку утильсырья. Не хватает лишь некоторой организационной помощи в этом деле, прежде всего со стороны профсоюзов», пишут в издании и предлагают «в ближайшем будущем обсудить этот вопрос на страницах «Красной Башкирии» и в соответствующих органах», так как «перспективы работы такого коллектива безработных вполне благоприятны».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.