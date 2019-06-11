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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сельские учителя могут получить 600 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии сельские учителя могут получить 600 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии учреждены гранты молодым учителям, работающим в сельской местности.

Соответствующий указ подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров.

Согласно документу, с 1 июля 2019 года учреждаются 100 ежегодных грантов в размере 600 тысяч рублей каждый.

Указом образована Республиканская комиссия по присуждению грантов, утверждён её состав и положение о грантах. Правительству Башкортостана поручено определить порядок выплаты грантов.

В конкурсе на соискание грантов могут принимать участие учителя в возрасте до 35 лет включительно, работающие не менее двух лет в общеобразовательных организациях, расположенных в сельском поселении, плотность населения которого не превышает 10 тысяч человек. Их выдвижение осуществляют общеобразовательные организации и органы управления образованием муниципальных районов. Срок подачи документов на конкурс — ежегодно до 1 августа.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить с 2020 года программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города.

Теги: образование, гранты
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