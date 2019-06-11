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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В девяти районах Башкирии увеличилась рождаемость

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В девяти районах Башкирии увеличилась рождаемость Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

За пять месяцев 2019 года в Башкирии зарегистрировано 17 593 новорожденных. В девяти районах республики отмечен рост выдачи свидетельств о рождении.

Согласно данным регионального Госкомитета по делам юстиции, в Чекмагушевском районе рост составил 13,3%, Стерлитамакском – 10,7%, Аскинском – 8,8%, Альшеевском и Дуванском – 6,5%, Илишевском районе – 5,7%, Кугарчинском – 4,6%, Ермекеевском – 2,5%, Уфимском – 1,0%.

В Уфе зафиксировано увеличение количества зарегистрированных новорожденных в отделах ЗАГС Демского района на 5,2%, Ленинского – на 5,5%, во Втором отделе ЗАГС Октябрьского района – на 6,3%.

В Буздякском и Нуримановском районах показатели рождения за аналогичный период остались на уровне 2018 года.

Теги: рождаемость, ЗАГС
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