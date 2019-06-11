МЧС Башкирии опубликовало список официальных пляжей
МЧС Башкирии опубликовало список официальных пляжей Фото: Олег Яровиков
УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Летом текущего года на водных объектах Башкортостана запланировано к освидетельствованию и эксплуатации 75 пляжей. Сейчас все проверки прошли 35 пляжей.
«Спасатели будут продолжать работу по выявлению несанкционированных мест отдыха людей на воде, их узаконению, а при несоответствии, закрытию данных мест, — сообщили в ведомстве. — Напоминаем, что купаться необходимо в специально оборудованных местах. На каждом официальном пляже дежурят спасатели, оборудованы спасательные посты, места для оказания первой помощи пострадавшим, территория огораживается буйками, существуют отдельные места для безопасного купания детей».
Пресс-служба МЧС Башкирии опубликовала список «легальных» мест отдыха людей на воде:
- Река Белая, г. Уфа, пляж «Солнечный»
- Пляж загородного клуба «Фазенда», Кармаскалинский р-н, 1250 м на юго-восток от д. Нижнетимкино
- Нугушское вдхр. пляж БО «Монтажник»
- Нугушское вдхр. пляж МБУ ДОЛ «Бригантина»
- Река Ашкадар, г. Стерлитамак, городской пляж (1 пляж)
- Река Ашкадар, г. Стерлитамак, городской пляж (2 пляж)
- Река Белая, городской пляж г. Салават
- Нугушское водохранилище, пляж «Солнечная»
- Пляж ООО «Газпромтрансгаз Уфа» НВХ
- Городской пляж г. Мелеуз р. Белая
- Озеро Уфимский район, пляж «Лукоморье»
- Озеро Кандры-куль, пляж горнолыжного комплекса «Кандры-куль» Туймазинский район
- Озеро Кандры-куль, Пляж ДОЛ «Гайдар», Туймазинский район
- Озеро Ик-Куль, пляж городской округа город Октябрьский
- Городской пруд мемориала «Защитник Отечества», Белебеевский район
- Озеро Кандры-куль, Пляж МУП СОК «Спартак», Туймазинский район
- Озеро Кандры-куль, Пляж ДОЛ «Кандры-Куль»
- Кармановское вдхр., г. Нефтекамск – городской пляж
- Озеро «Карьерное» Кушнаренковский район (1 пляж)
- Озеро «Карьерное» Кушнаренковский район (2 пляж)
- Пляж «Котлован» Дюртюлинский район
- Пляж ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» Бирский район д. Ст.Петрово
- Пляж городского округа город Агидель
- Павловское вдхр., пляж «Солуни»
- Павловское вдхр., пляж «Павловский парк»
- Павловское вдхр., пляж Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный»
- Павловское вдхр., пляж Бухта Кила
- Река Уфа, г. Уфа, пляж «Песчаный»
- Озеро Теплое, г. Уфа, пляж «Гольфстрим»
- Озеро Банное, Пляж ООО «Дом отдыха «Березки», Абзелиловский район
- Озеро Банное, Пляж санатория «Якты-Куль» Абзелиловский район
- Озеро Банное, пляж санатория «Юбилейный», Абзелиловский район
- Река Худолаз, городской пляж г. Сибай
- Пруд реки М. Кизил пляж зона отдыха «Остров» ГЛЦ ООО «Абзаково» Белорецкий район
- Пляж АУДО ОВЛ «Агидель», Бурзянский район с. Старосубхангулово