Фото: Олег Яровиков МЧС Башкирии опубликовало список официальных пляжей Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Летом текущего года на водных объектах Башкортостана запланировано к освидетельствованию и эксплуатации 75 пляжей. Сейчас все проверки прошли 35 пляжей.

«Спасатели будут продолжать работу по выявлению несанкционированных мест отдыха людей на воде, их узаконению, а при несоответствии, закрытию данных мест, — сообщили в ведомстве. — Напоминаем, что купаться необходимо в специально оборудованных местах. На каждом официальном пляже дежурят спасатели, оборудованы спасательные посты, места для оказания первой помощи пострадавшим, территория огораживается буйками, существуют отдельные места для безопасного купания детей».

Пресс-служба МЧС Башкирии опубликовала список «легальных» мест отдыха людей на воде: