Фото: стоп-кадр видео | Видео: Стерлитамак Дтп В Башкирии на детской площадке на ребенка напали три бродячие собаки Фото: стоп-кадр видео | Видео: Стерлитамак Дтп

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке 7 июня на ребенка напали три бродячие собаки. Инцидент зафиксировала камера наблюдения, установленная на жилом доме по улице Хвойной.

На записи видно, как мальчик идет по двору рядом с детской площадкой. Когда он проходит мимо лежащих в песочнице собак, одна из них встает и бросается в сторону ребенка. Испугавшись, мальчик пытается отбиться и убежать. Все три собаки бегут за ним. Через несколько секунд ребенок падает.

В этот момент кто-то из взрослых увидел происходящее и отогнал собак. Пострадал ли мальчик — неизвестно.