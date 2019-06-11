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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Достояние столицы: кто из уфимцев удостоился почетной премии

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная палата РБ

Фото: Общественная палата РБ

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе наградили победителей и лауреатов XIII конкурса на соискание Общественной городской премии «Достояние столицы». Конкурс проводит Общественный фонд развития города с целью поддержки тех уфимцев, кто своими добрыми делами, необычными начинаниями, интересными проектами способствуют дальнейшему развитию и процветанию родного города.

Наградами в главной номинации «Общественное признание за заслуги перед городом» удостоились российский оперный певец, Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, кавалер Ордена Дружбы народов Башкортостана, дважды обладатель Премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков и директор ООО «Социум» Альфир Ахметшин.

В номинации «Уфа – город, создающий равные возможности» победителем стала руководитель клуба владельцев собак-проводников РБ «Актырнак» Гузель Хасанова.

В номинации «Уфа – город жителей с активной гражданской позицией» — член Уфимского городского совета ветеранов Светлана Бикбулатова.

В номинации «Уфа – город больших достижений в культуре» — заведующая отделом обслуживания Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых Расима Тикеева.

В номинации «Уфа – город, сохраняющий традиции благотворительности» — учредитель и директор Благотворительного фонда помощи детям и семьям «Наши дети» Ольга Власова.

В номинации «Уфа – город больших достижений в образовании» — директор Музея «Интеллектус» Айрат Сайфуллин.

В номинации «Уфа – город демографически значимых инициатив» — главный врач Республиканского кардиологическогоцентра Ирина Николаева.

За 13 лет участниками конкурса стали 626 уфимцев, звания лауреата Премии «Достояние столицы» удостоен 301 житель столицы, 111 горожан стали обладателями отличительного знака «Достояние столицы».

Теги: «Достояние столицы»
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