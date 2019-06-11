Уфа отметит тройной праздник 12 июня без алкоголя

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня россиян ждет сокращенный рабочий день, а завтра, 12 июня, страна отметит День России. Столица Башкирии также отметит 445-й день рождения и 265-летие Салавата Юлаева. В связи со вступлением в силу республиканского закона о запрете продажи алкогольной продукции в дни сабантуев (в документах 12 июня обозначено именно так), тройной праздник уфимцы и гости города проведут трезво.

Завтра на территории уфимской агломерации магазинам, киоскам и супермаркетам будет запрещено реализовывать спиртную продукцию и товары на алкогольной основе.

Как сообщало агентство «Башинформ», согласно новому закону в Башкирии алкоголь запрещено продавать в дни сабантуев, в Последний школьный звонок (25 мая), День знаний (1 сентября) и День молодежи (27 июня).