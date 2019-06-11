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В Башкирии нашли пропавших без вести школьниц

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Башкирии нашли пропавших без вести школьниц Фото: соцсети

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Миякинском районе Башкирии 10 июня из школьного лагеря с дневным пребыванием пропали две девочки — 13-летняя Олеся и 12-летняя Виктория. Они не вернулись в приемную семью. Информация об их исчезновении появилась в соцсетях. Полиция приступила к поискам пропавших без вести несовершеннолетних.

Агентство «Башинформ» выяснило, что девочек уже нашли.

«Девочек нашли в Уфе, в Кировском районе — они гуляли на улице. Сейчас они находятся дома в Миякинском районе. Психологи, специалисты органов опеки совместно с полицейскими сейчас разговаривают с ними. Девочки ушли из школьного лагеря — сказали, что пойдут к бабушке, — сообщила заместитель главы администрации Миякинского района по социальным вопросам Светлана Атангулова. — Одна из девочек воспитывается в приемной семье с 2011 года, другая — с 2017 года. Семья дружная, хорошая, находится на сопровождении. Есть акты посещения. В ней воспитываются восемь приемных детей. Они занимаются дополнительным образованием, учатся в художественной школе, для них созданы все необходимые условия. Почему девочки так поступили — сейчас как раз разбираемся. Ранее школьницы таких поступков не совершали, чтобы вот так взять и уйти».

По ее словам, главное, что девочки живы и здоровы.

«Касательно поисков — вовремя отреагировали, отработали по алгоритму с полицией, органами опеки, волонтерами», — сказала представитель администрации.

Теги: поиск пропавших
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