Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.79 ↓

EUR 73.21 ↑

11 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии профильную математику на 100 баллов сдали 18 выпускников

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии профильную математику на 100 баллов сдали 18 выпускников Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии профильную математику на 100 баллов сдали 18 выпускников, сообщили «Башинформу» в Министерстве образования республики. В 2018 году стобальников по данному предмету было трое.

Всего профильную математику сдавали 11 083 выпускника 11-х классов.

В целом по России средний балл по профильной математике в этом году в разы выше, чем в прошлом, информирует Рособрнадзор. Напомним, в 2019 году действуют новые правила﻿ в части экзамена по математике. Одиннадцатиклассники выбирали только один уровень ЕГЭ — либо базовый, либо профильный. В прошлые годы выпускники могли сдать математику как на базовом, так и на профильном уровнях.

Ранее агентство сообщало о результатах ЕГЭ по базовой математике, географии и литературе. Более 3 тысяч человек сдали базовую математику на «отлично». Среди сдававших литературу наивысший балл набрали двое, из участников теста по географии — три «стобалльника».

Основная волна Единых государственных экзаменов в стране стартовала 27 мая. Продлятся экзамены до 1 июля. В основном периоде ЕГЭ принимают участие 19 787 выпусников школ Башкирии.

Теги: ЕГЭ-2019
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе сообщили о состоянии девушки, получившей огнестрельное ранение
24-летняя девушка, пострадавшая при стрельбе в Уфе около остановки «Южный автовокзал», прооперирована. Об этом агентству «Башинформ» сообщил заместитель
В Башкирии в ДТП погибла 19-летняя девушка-водитель, ее пассажир госпитализирован
В Белебее накануне вечером на пересечении улиц Советской и Красноармейской произошла смертельная автоавария. По данным ГИБДД РБ, 19-летняя местная жител
В Уфе разыскивают врача, которая спасла жизнь девушке с огнестрельным ранением
В Уфе ищут молодого медика, которая спасла жизнь 24-летней девушке с огнестрельным ранением. Во время стрельбы около остановки «Южный автовокзал» 9 июня
В Уфе врач, оказавшая помощь девушке с огнестрельным ранением, работает в 13-й больнице
В столице Башкирии разыскали врача, которая спасла жизнь 24-летней девушке, пострадавшей при обстреле около Южного автовокзала. Профсоюз работников здрав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть