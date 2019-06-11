Фото: Олег Яровиков В Башкирии профильную математику на 100 баллов сдали 18 выпускников Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии профильную математику на 100 баллов сдали 18 выпускников, сообщили «Башинформу» в Министерстве образования республики. В 2018 году стобальников по данному предмету было трое.

Всего профильную математику сдавали 11 083 выпускника 11-х классов.

В целом по России средний балл по профильной математике в этом году в разы выше, чем в прошлом, информирует Рособрнадзор. Напомним, в 2019 году действуют новые правила﻿ в части экзамена по математике. Одиннадцатиклассники выбирали только один уровень ЕГЭ — либо базовый, либо профильный. В прошлые годы выпускники могли сдать математику как на базовом, так и на профильном уровнях.

Ранее агентство сообщало о результатах ЕГЭ по базовой математике, географии и литературе. Более 3 тысяч человек сдали базовую математику на «отлично». Среди сдававших литературу наивысший балл набрали двое, из участников теста по географии — три «стобалльника».

Основная волна Единых государственных экзаменов в стране стартовала 27 мая. Продлятся экзамены до 1 июля. В основном периоде ЕГЭ принимают участие 19 787 выпусников школ Башкирии.