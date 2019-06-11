«Цифровой двойник», созданный для Кронштадта, может быть применен в городах Башкирии
«Цифровой двойник», созданный для Кронштадта, может быть применен в городах Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Управление предприятиями и целыми городами уже сейчас можно переводить в digital-формат. Инновационная технология «Цифровой двойник» позволяет создавать «виртуальные копии» реальных территорий для их успешного развития. Работающая модель – «двойник» Кронштадта – была продемонстрирована на днях МегаФоном на Петербургском международном экономическом форуме. Кто и как сможет применять эту инновацию в Башкирии?
Модели «Цифровых двойников» сейчас создаются разными компаниями. Так, в Башкирии появилась информационная система «Цифровое месторождение», контролирующая основные процессы добычи и доставки нефти. Ожидается, что в результате ее внедрения число дистанционно управляемых объектов увеличится более чем в полтора раза, снизятся издержки на логистику, а общий экономический эффект при масштабировании проекта в рамках компании достигнет 1 млрд рублей в год. Однако в данном случае речь идет о системе, созданной специально для нефтяной отрасли, по сути, «для себя». МегаФон предложил универсальный продукт, который может быть востребован компаниями самого разного профиля и муниципалитетами Башкортостана.
Что же представляет собой «Цифровой двойник»? Это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни (или, как частный случай, деятельности предприятия). Она объединяет огромные массивы данных об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования, может включать фото и видео, информацию с датчиков и текстовые документы. «Цифровой двойник» позволяет агрегировать все эти данные и увидеть общую картину фактически в режиме реального времени. Это ускоряет процессы принятия решений и устранения возможных ЧС. Кроме того, имея в своем распоряжении 3D-копию в нужном масштабе, пользователь может анализировать состояние территорий и планировать их развитие.
«Цифровая копия города позволяет видеть состояние транспортной сети или выявлять нецелевое использование земельных участков, прогнозировать рост населения в определенных районах или проводить эксперименты по преобразованию городской среды. И если они окажутся успешными на «Двойнике», можно будет смело воплощать проекты в реальности», – поясняет директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.
Новая цифровая платформа потребуется не только муниципалитетам. Коммерческие компании могут использовать ее для планирования строительства транспортной или инженерной инфраструктуры, создания «Цифровых двойников» месторождений полезных ископаемых и АЗС, что очень актуально для Башкирии, а также любых производственных предприятий.
«Технология позволит моделировать процессы работы производственной линии и завода в целом, избежать сбоев, повысить производственные показатели. «Цифровой двойник», созданный для Кронштадта, – это продукт, который может быть переформатирован под любой запрос», – считает Дамир Байгильдин.