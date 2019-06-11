Фото: ИА «Башинформ» «Цифровой двойник», созданный для Кронштадта, может быть применен в городах Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Управление предприятиями и целыми городами уже сейчас можно переводить в digital-формат. Инновационная технология «Цифровой двойник» позволяет создавать «виртуальные копии» реальных территорий для их успешного развития. Работающая модель – «двойник» Кронштадта – была продемонстрирована на днях МегаФоном на Петербургском международном экономическом форуме. Кто и как сможет применять эту инновацию в Башкирии?

Модели «Цифровых двойников» сейчас создаются разными компаниями. Так, в Башкирии появилась информационная система «Цифровое месторождение», контролирующая основные процессы добычи и доставки нефти. Ожидается, что в результате ее внедрения число дистанционно управляемых объектов увеличится более чем в полтора раза, снизятся издержки на логистику, а общий экономический эффект при масштабировании проекта в рамках компании достигнет 1 млрд рублей в год. Однако в данном случае речь идет о системе, созданной специально для нефтяной отрасли, по сути, «для себя». МегаФон предложил универсальный продукт, который может быть востребован компаниями самого разного профиля и муниципалитетами Башкортостана.

Что же представляет собой «Цифровой двойник»? Это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни (или, как частный случай, деятельности предприятия). Она объединяет огромные массивы данных об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования, может включать фото и видео, информацию с датчиков и текстовые документы. «Цифровой двойник» позволяет агрегировать все эти данные и увидеть общую картину фактически в режиме реального времени. Это ускоряет процессы принятия решений и устранения возможных ЧС. Кроме того, имея в своем распоряжении 3D-копию в нужном масштабе, пользователь может анализировать состояние территорий и планировать их развитие.

«Цифровая копия города позволяет видеть состояние транспортной сети или выявлять нецелевое использование земельных участков, прогнозировать рост населения в определенных районах или проводить эксперименты по преобразованию городской среды. И если они окажутся успешными на «Двойнике», можно будет смело воплощать проекты в реальности», – поясняет директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин .

Новая цифровая платформа потребуется не только муниципалитетам. Коммерческие компании могут использовать ее для планирования строительства транспортной или инженерной инфраструктуры, создания «Цифровых двойников» месторождений полезных ископаемых и АЗС, что очень актуально для Башкирии, а также любых производственных предприятий.

«Технология позволит моделировать процессы работы производственной линии и завода в целом, избежать сбоев, повысить производственные показатели. «Цифровой двойник», созданный для Кронштадта, – это продукт, который может быть переформатирован под любой запрос», – считает Дамир Байгильдин.