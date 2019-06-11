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В Уфе врач, оказавшая помощь девушке с огнестрельным ранением, работает в 13-й больнице

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Уфе врач, оказавшая помощь девушке с огнестрельным ранением, работает в 13-й больнице Фото: Соцсети

УФА, 11 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии разыскали врача, которая спасла жизнь 24-летней девушке, пострадавшей при обстреле около Южного автовокзала. Профсоюз работников здравоохранения начал разыскивать медика и привел слова бригады «скорой помощи», прибывшей на месте преступления о том, что если бы не она, то пострадавшая потеряла много крови и шансы на ее спасение оказались малы.

Спустя несколько часов медик-спаситель, оказавшаяся первой на месте, появилась в сети. Ее зовут Виктория Аллаярова. Девушка трудится акушером-гинекологом в 13-й больнице.

«Врач всегда должен помнить, что его профессия — это образ жизни, и он должен быть готов ко всему, помогать людям в независимости от ситуации и по зову сердца спасать жизни людей как на собственном примере показала наша Виктория, — отметил работодатель Виктории. — Гордимся, что такой сотрудник работает в нашей больнице и благодарим за профессиональный труд и самоотверженность».

Профсоюз работников здравоохранения РБ будет ходатайствовать о поощрении Виктории Аллаяровой за смелый поступок.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», 9 июня на улице Зорге около остановки «Южный автовокзал» 25-летний мужчина выстрелил в голову своему кредитору и ранил его 24-летнюю пассажирку. Подозреваемого задержали и возбудили два уголовных дела. Сейчас пострадавшая девушка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теги: Уфа, стрельба, огнестрельное ранение, врач
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