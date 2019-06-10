Фото: ИА «Башинформ» В Уфе из-за ливня упали электроопоры и деревья Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе после вечернего ливня с сильным ветром зафиксировано несколько случаев падения деревьев и электроопор на дороги. В основном стихия прошла по Кировскому и Ленинскому районам города. Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, люди в этих происшествиях не пострадали, не было и заявлений о повреждении личного имущества. Электроэнергию отключать не пришлось. Коммунальные службы приступили к уборке территорий.

11 июня в Уфе также местами пройдут дожди. Ветер при грозе будет усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +27, +29 градусов.