Фото: Том Сойер Фест, ВКонтакте В Уфе стартует второй сезон проекта восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Фото: Том Сойер Фест, ВКонтакте

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 14 июня стартует второй сезон проекта «Том Сойер Фест» по восстановлению исторической среды. Впервые фестиваль прошел в Самаре летом 2015 года, сейчас в нем участвует уже 40 городов России. Уфа присоединилась к фестивалю в прошлом году, волонтеры отреставрировали дом №24 по улице Гоголя.

Как и было анонсировано, в этом сезоне выбран соседний дом №26а, жильцы которого оказывали активную помощь добровольцам. Двухэтажный дом — образец уфимского деревянного зодчества, принадлежал профессору медицины Дмитрию Татаринову (1877-1956). Его потомки продолжают жить в этом доме. Они сохранили мемориальный кабинет основоположника терапевтической школы Башкирии, и, чтобы уберечь дом от сноса, добились снятия аварийности.

Дом №26а не имеет охранного статуса, лишившись самого ценного – декоративной отделки. Восстановить резные наличники, исторические двери, очистить и покрасить фасад — таковы задачи волонтеров. Для помощи им объявлен сбор средств. На дерево для наличников, инструменты и материалы, маски и перчатки, продукты и воду для волонтеров в течение сезона нужно собрать 50 тыс. рублей.

Торжественное открытие сезона состоится в пятницу, 14 июня, в 19.00. Об истории дома расскажут его хозяева и краеведы, кураторы фестиваля поведают о планах работ на сезон. Можно будет неофициально пообщаться за самоваром, приобрести приобрести открытки с изображением старых уфимских домов и двориков в пользу фестиваля.

Напомним, данный квартал был распланирован под застройку в 2017 году, дома №24 и №26а по ул. Гоголя подпадали под снос. Волонтеры надеются их спасти, добившись постановки в охранный реестр. Так, проект межевания и планировки квартала уже пришлось менять, так как охранный статус присвоили дому по ул Гоголя, 22, который ранее также планировалось снести.