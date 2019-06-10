Фото: ИА «Башинформ» Три башкирских университета вошли во вторую половину ТОП-100 вузов России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

К старту приемной кампании 2019 года рейтинговое агентство RAEX выпустило рейтинг 100 лучших вузов России, проанкетировав для этого более 50 тыс. студентов из 158 вузов страны. В перечень лучших вошли три университета Башкирии: на 56 месте Нефтяной (УГНТУ), на 65 — Медицинский БГМУ), на 99 — Авиационный (УГАТУ).

Первая тройка не изменилась с прошлого года — это столичные МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ. В первой тридцатке — 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ПСПбГМУ), два — из Томска (ТПУ и ТГУ), Новосибирский госуниверситет, Нижегородский исследовательский госуниверситет им. Лобачевского, а также пять федеральных университетов – Уральский, Сибирский, Казанский (Приволжский), Дальневосточный и Южный.

«То, что лучшие вузы России сконцентрированы в нескольких регионах, — проблема для выпускников из отдаленных субъектов, которые хотели бы получить качественное образование. Ведь чтобы учиться далеко от дома, нужно быть готовым к финансовым потерям и другим сложностям переезда, на это идут немногие. К тому же почти две трети абитуриентов лучших вузов Москвы — выпускники столичных школ, нужно еще выдержать конкуренцию с ними, — отмечают аналитики RAEX. — Также нужно помнить о том, что не каждому выпускнику удается поступить на бюджетное отделение. Например, в Российском государственном гуманитарном университете бесплатно обучается 30% первокурсников. В Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова доля бюджетников еще ниже – 27%, а в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ она составляет менее 20%».